Bolojan le răspunde managerilor de spitale care cer deblocarea posturilor: „Doar jumătate din paturi sunt ocupate”

Bolojan, despre blocajul din Sănătate: Ni s-au solicitat deblocarea a 26.000 de posturi. Sursa foto: Getty images

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, joi, că i s-a solicitat aprobarea deblocării a 26.000 de posturi în sistemul public de Sănătate, iar pentru deblocarea angajărilor "e nevoie de un memorandum care trebuie aprobat de Guvern după o analiză a Ministerului Sănătății".Bolojan a adăugat că a cerut Ministerului Sănătății ca, până luni, să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuieli de personal peste media națională să fie depunctate dacă cer angajări noi.

"Pentru a putea face angajări în sănătate e nevoie de un memorandum care trebuie aprobat de Guvern după o analiză a Ministerului Sănătății.

La aproximativ 193.000 de angajați din sistemul public de sănătate ni s-au solicitat aprobarea deblocării a 26.000 de posturi, deci discutăm de peste 10% din numărul de posturi totale.

Asta în condițiile în care, din cele 132.000 de paturi din spitale, 90% în sectorul public dintre ele, gradul mediu de ocupare este de 63%. Dar avem spital cu 40%, 45%, deci practic jumătate din paturi sunt ocupate.

În același timp, cheltuielile de personal medii în spitalele este în medie de 65%. Deci din spitalele, cele peste 400, și alte structuri, aceasta este ponderea medie a cheltuielilor de personal. Sunt și câteva zeci de spitale în care cheltuielile de personal ajung la 90%, acel spital nu e dedicat pacienților pentru că nu sunt bani, sunt spitale dedicate angajaților", a afirmat Bolojan.

Premierul a enumerat o serie de posibile soluţii pentru criza din Sănătate:

"Managerii de spital încasează două treimi din banii de spitale chiar dacă nu ar trata niciun pacient, iar diferența din decontările de servicii ale spitalelor.

Am cerut azi Ministerului Sănătății ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuieli de personal peste media națională să fie depunctate dacă cer angajări noi, precum și cele care au un grad de ocupare a paturilor sub medie.

Fie personalul să fie dislocat către secții cu activitate, fie să redirecționăm paturile către un necesar în societate, precum paturile de paliație care sunt de numai 4.000. Să lucrăm la cauze, în așa fel încât să avem bani în sănătate pentru serviciile care se oferă pacienților.

Dacă vom continua cu acest sistem, nu ne vor ajunge niciodată banii.

Avem cam 27.000 de medici în sectorul public. În fiecare an avem 7.000 de absolvenți de medicină generală, jumătate la taxă. Avem 4-5.000 cu rezidențiatul și la final avem 1.000-1.500 angajați în sistem. Avem o închesuială în orașele mari ca oamenii să intre în sistem, iar în zonnele mai puțin dezvoltate avem un deficit de medici".