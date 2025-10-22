Butoanele de panică devin obligatorii în toate saloanele, și în spitalele de stat și la privat. Nicușor Dan a promulgat legea

Toate spitalele din România trebuie să instaleze butoane de panică în saloane. Sursa foto: Facebook/ Nicușor Dan

Pacienții internați în spitale, în special cei imobilizați sau cu autonomie redusă, vor avea la dispoziție un mijloc rapid de a semnala o urgență. O nouă lege, promulgată astăzi de Nicușor Dan, prevede instalarea obligatorie a butoanelor de panică în toate saloanele din unitățile sanitare publice și private din România.

Președintele a anunțat măsurile într-un mesaj public, subliniind beneficiile acestora atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale.

„Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și pentru personalul medical.

În toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților vor trebui introduse butoane de panică. Aceste sisteme vor declanșa o alertă în cazul unor urgențe medicale sau a unor situații de pericol iminent, ceea ce este util mai ales pentru pacienții imobilizați sau cu autonomie redusă”, a transmis șeful statului.

Legea introduce și obligativitatea instalării de camere de supraveghere în secțiile de terapie intensivă, în unitățile de primiri urgențe și în cele destinate tratării pacienților cardiaci critici. Scopul este dublu: monitorizarea respectării procedurilor medicale și creșterea nivelului de siguranță în aceste zone sensibile ale spitalelor.

„Scopul este asigurarea respectării protocoalelor și procedurilor medicale pentru ca pacienții să poată beneficia de îngrijire adecvată la cele mai înalte standarde medicale. În același timp, acest sistem oferă un grad sporit de siguranță personalului medical prin descurajarea potențialelor agresiuni din spitale”, a adăugat Nicușor Dan.

Implementarea acestor măsuri va necesita investiții suplimentare din partea spitalelor, dar autoritățile susțin că beneficiile pe termen lung justifică efortul financiar. Legea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, iar unitățile sanitare vor avea un termen limită pentru conformare, care urmează să fie stabilit prin norme metodologice.