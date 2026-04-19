Caz medical extrem de rar. Un bărbat a fost vindecat de HIV după un transplant de celule stem chiar de la fratele lui

Un bărbat de 63 de ani, cunoscut drept „pacientul din Oslo”, este considerat vindecat de HIV, după ce a trecut printr-un transplant de celule stem care i-a refăcut complet sistemul imunitar, scrie Livescience.

Cazul lui se adaugă unui număr foarte mic de persoane din lume care au intrat în remisie pe termen lung după atfel de proceduri. De această dată însă, situația este diferită: celulele transplantate au venit chiar de la fratele pacientului, care avea o mutație genetică rară ce oferă rezistență la virus.

Mutația, numită CCR5 delta 32, blochează o proteină de pe suprafața celulelor imune, pe care HIV o folosește pentru a infecta organismul. Fratele pacientului avea două copii ale acestei mutații, ceea ce face ca virusul să nu mai poată pătrunde în celule.

A fost diagnosticat cu HIV în 2006

Pacientul fusese diagnosticat cu HIV în 2006 și urma tratament antiretroviral din 2010, care ținea virusul sub control la nivel nedetectabil. Totuși, în 2018 a fost diagnosticat cu o formă de cancer al măduvei osoase, ceea ce a dus la necesitatea unui transplant.

Medicii au încercat inițial să găsească un donator compatibil care să aibă și mutația genetică rară, dar nu au reușit. În cele din urmă, fratele pacientului a fost ales ca donator pentru tratarea cancerului. Abia în ziua intervenției s-a descoperit că acesta avea exact mutația necesară.

După transplant, pacientul a trecut printr-o complicație în care noul sistem imunitar atacă organismul, dar a fost tratat, iar în timp celulele noi au înlocuit complet vechiul sistem imunitar.

Nicio urmă de virus în organism după procedură

La doi ani după procedură, analizele au arătat că noile celule au preluat complet controlul în sânge, măduvă și intestin. Nu a mai fost găsită nicio urmă de HIV în organism, nici măcar în celulele care sunt în mod normal ținta principală a virusului.

În aceste condiții, medicii au decis oprirea tratamentului antiretroviral. De atunci, virusul nu a reapărut.

Testele au arătat și că sistemul imunitar al pacientului funcționează normal împotriva altor virusuri, dar nu recunoaște HIV — semn că organismul său se comportă ca și cum nu ar fi fost niciodată infectat.

Specialiștii vorbesc cu prudență despre o „remisie susținută”, însă concluzia generală este că, cel mai probabil, este vorba despre o vindecare.

Peste 30 de milioane de oameni trăiesc cu HIV la nivel mondial

Totuși, astfel de cazuri rămân extrem de rare. Transplanturile de măduvă sunt proceduri riscante și sunt folosite doar în situații grave, cum ar fi cancerul. În plus, mutația genetică necesară este foarte rară.

La nivel global, peste 30 de milioane de oameni trăiesc cu HIV, iar această metodă nu poate fi aplicată pe scară largă. Cercetările continuă pentru a găsi soluții mai accesibile, inclusiv terapii bazate pe anticorpi modificați.

Cazul pacientului din Oslo este însă un nou pas important, care arată că, în anumite condiții, HIV poate fi eliminat complet din organism.