Cercetătorul Dan Hanganu, despre cum ne prelungim viaţa: "Noi am reuşit să facem ozonificarea uleiului cu CBD"

Cercetătorul Dan Hanganu, despre cum ne prelungim viaţa: "Noi am reuşit să facem ozonificarea uleiului cu CBD". Sursa foto: Antena 3 CNN

Cercetătorul Dan Hanganu a fost invitat la emisiunea "Voi cu Voicu", în care a anunţat cum putem încetini procesul de îmbătrânire. "Ar trebui să vă spun cum am reuşit noi, o firmă mică din România, să fim în avangarda cercetării mondiale, în lumea medicală. Acest lucru s-a întâmplat datorită unor invenţii pe care noi le-am făcut la Hempmed Pharma. Noi am reuşit să facem ozonificarea uleiului cu CBD", a afirmat Dan Hanganu.

În continuare, cercetătorul a vorbit despre ozonificarea produselor:

"Noi, în mod normal, avem niște bariere de apărare a organismului, cea mai importantă este bariera dermică. Nu permite pătrunderea în organism a substanțelor străine. Are şi un revers al medaliei, pentru că nu permite nici pătrunderea substanțelor bune, a celor active.

Prin ozonificarea produselor, noi am reuşit să creștem acest grad de absorţie de la 25% la 95%. Prin ozonificare noi am reuşit să creștem această biodisponibilitate de aproximativ 10 ori. Asta face ca produsele ozonificate să fie de aproximativ 10 ori mai eficiente decât orice produs neozonificat.

Faptul că suntem singurii din lume, avem un brevet mondial de invenţie pe această ozonificare, ne face foarte interesanţi pentru firmele mari de afară.

Am reuşit să facem niște combinaţii, pe baza uleiului cu CBD, am adăugat niște uleiuri esenţiale, am obţinut niște produse ţintite pe anumite afecţiuni.

Nu vreau să intru într-o dispută legislativă, a trebuit să extragem total THC-ul din planta de cânepă. Produsele de la Hempmed Pharma sunt cu 0 THC în piaţă. În planta de canabis de cânepă sunt în momentul acesta aproximativ peste 200 de canabinoizi. Dar cei mai importanţi sunt THC şi CBD-ul".

CBD, un rol esenţial

"CBD-ul are un rol esenţial în menținerea stării de echilibru. Sistemul nostru endocanabinoid funcționează, pe de o parte, ca un modulator pentru sistemul imunitar. Sistemul endocanabinoid funcționează ca un activator pentru celulele stem. CBD-ul este combustibilul care asigură stabilitatea sistemului nostru endocanabinoid.

Aproape toate bolile din organismul nostru sunt generate de procese oxidante în exces. Când aceste celule zombi cresc apare un fenomen rapid de îmbătrânire şi apar foarte multe boli, în special cele cronice.

Acest intervine sistemul endocanabinoid, iar stdiul a fost făcut cu un produs de la Hempmed Pharma, un CBD de 3.000. S-a constatat un lucru interesant: dacă se administrează aceste produse, sensibilitatea sistemului nostru imunitar creşte, iar aceste celule sunt identificate în mod corect că sunt îmbătrânite, că nu mai sunt utile organismului. Chiar dacă celula respectivă nu transmite semnalul că vrea să fie înlocuită, sistemul endocanabinoid îi spune sistemului imunitar: Atenţie, această celulă trebuie înlocuită. Atunci intervine sistemul imunitar, care distruge această celulă şi în locul ei este pusă o celulă nouă".

Cum se administrează

"Produsele de la Hempmed Pharma vin în niște sticluţe de cobalt albastre, dotate cu o pompiţă, se administrează un puf sau două. Se ţine în gură 3-5 minute, după care substanțele active intră în sistemul nostru circulator. Aceste substanţe active ajung acolo unde este nevoie de ele.

Acest produs pe bază de CBD se poate înghiţi fără niciun fel de risc pentru sănătatea umană. Produsele sunt obţinute în sistem organic, fără pesticide. Sunt foarte multe clinici care folosesc CBD-ul în momentul acesta. Cred că şi noi, care nu mai suntem chiar foarte tineri, vom reuşi să trecem poate nu la 150 de ani, dar la 120 de ani, cu ajutorul CBD-ului vom ajunge aproape cu certitudine", a mai explicat cercetătorul Dan Hanganu.