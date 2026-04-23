Crucea Roșie anunță o campanie de informare și vaccinare ROR în opt județe. "Scădere semnificativă" a imunizării în România

Crucea Roșie anunță o campanie de informare și vaccinare ROR în opt județe. Foto: Getty Images

Crucea Roșie Română va derula, în perioada 27-30 aprilie, în localități din opt județe, o campanie de informare și vaccinare ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), pentru ca părinții să cunoască beneficiile vaccinării și riscurile asociate refuzului imunizării copiilor, în contextul scăderii ratei vaccinării în țara noastră, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Crucii Roșii Române transmis joi, în campania de informare și vaccinare sunt incluse 'comunități vulnerabile' - localități rurale și din zone urbane mici cu acces redus la informație de specialitate, cu număr ridicat de persoane non-compliante sau care nu au fost informate corect cu privire la beneficiile vaccinării ROR - din județele Arad, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Iași, Sălaj și Timiș.

Reprezentanți din opt filiale ale Crucii Roșii Române și ai Direcțiilor Județene de Sănătate Publică se vor afla în mijlocul comunităților cu rate scăzute de vaccinare, pentru activități de informare și vaccinare propriu-zisă. Imunizările vor avea loc în cabinetele medicilor de familie implicați în campanie, dar și în ambulanțele și caravanele medicale ale Crucii Roșii Române puse la dispoziție pentru această activitate.

Campania se derulează în contextul Săptămânii Europene a Imunizării, pe fondul 'scăderii drastice' a ratei vaccinării în România. În perioada 2024-2025, rata imunizării a ajuns 'la minime istorice pentru unele vaccinuri esențiale incluse în calendarul național, generând riscuri de epidemii'. Spre exemplu, acoperirea cu prima doză de vaccin ROR 'a scăzut dramatic', înregistrând 'disparități majore' între județe, se arată în comunicat.

Demersul face parte din campania națională de promovare a vaccinării 'Copil vaccinat = copil protejat', derulată în perioada martie-aprilie de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) și Ministerul Sănătății și susținută de Crucea Roșie Română.

Datele de supraveghere epidemiologică indică 'o scădere semnificativă' a acoperirii vaccinale pentru vaccinul ROR în ultimii ani, sub nivelul necesar pentru prevenirea reapariției epidemiilor.

Reprezentanții INSP atrag atenția asupra riscurilor asociate scăderii acoperirii vaccinale și subliniază importanța vaccinării.