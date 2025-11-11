Cum încetinim îmbătrânirea: răspunsurile cercetătorilor internaționali veniți la București

1 minut de citit Publicat la 14:49 11 Noi 2025 Modificat la 14:49 11 Noi 2025

Cercetătoarea Sara Haag, profesoară la Karolinska Institute din Suedia, a vorbit despre îmbătrânirea biologică umană și despre direcțiile actuale de cercetare. Foto: Antena 3 CNN

A început Longevity Expo Forum Fest la București, primul târg internațional dedicat științei longevității. Evenimentul reunește specialiști și cercetători din întreaga lume pentru a discuta cele mai recente descoperiri în domeniul longevității, strategiile de prevenție și aplicațiile clinice ale terapiilor regenerative.

Experții prezenți la eveniment explică diferența dintre vârsta organismului și vârsta din buletin și de ce longevitatea se clădește cât mai devreme, prin educație. Obiceiurile formate încă de la vârste fragede – de la alimentație, la somn și mișcare – sunt piatra de temelie a unei vieți cât mai lungi și sănătoase.

În cadrul evenimentului, cercetătoarea Sara Haag, profesoară la Karolinska Institute din Suedia, a vorbit despre îmbătrânirea biologică umană și despre direcțiile actuale de cercetare.

”Voi vorbi despre îmbătrânirea biologică umană, domeniul cercetărilor mele, unde studiem în principal cum putem măsura procesul de îmbătrânire la oameni din diferite grupuri de populație și cum o putem corela cu diferite rezultate asupra sănătății”, a declarat Sara Haag.

Întrebată cum poate fi estimată vârsta biologică, aceasta a explicat:

”Putem face acest lucru în multe feluri, atât printr-o probă de sânge, analizând markerii celulari și moleculari, pe care îi numim biomarkeri, cât și prin evaluarea funcției organismului în ansamblu: forța musculară, funcționarea diferitelor organe și alte evaluări similare. Toate aceste măsurători pot fi folosite pentru a aprecia vârsta biologică din perspective diferite”.

Cercetătoarea a vorbit și despre cele mai recente descoperiri în încetinirea sau oprirea procesului de îmbătrânire:

”Încercăm mereu să găsim metode eficiente de a interveni în procesul biologic al îmbătrânirii. Ceea ce știm până acum este că schimbările de stil de viață funcționează foarte bine pentru menținerea sănătății, iar în acest fel îmbătrânirea biologică este mai lentă. Acest lucru ajută la prevenirea multor boli, iar cercetările continuă pentru a înțelege mai bine mecanismele celulare ale îmbătrânirii”, susține Sara Haag.

Legat de factorii care influențează procesul de îmbătrânire, Sara Haag subliniază echilibrul dintre moștenirea genetică și alegerile de stil de viață:

”Aș spune că este cam 50-50. Pentru că îmbătrânirea este un fenomen complex, un fenotip complex, ceea ce înseamnă că sunt importanți atât factorii genetici, cât și cei de mediu. Cu cât trăim mai mult, cu atât suntem mai expuși la mai mulți factori de mediu, iar aceștia devin tot mai importanți odată cu vârsta. Asta înseamnă că dacă nu ai moștenit cele mai bune gene, poți face foarte multe pentru a ți se schimba traiectoria de îmbătrânire”, a concluzionat ea.