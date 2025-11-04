Descoperire istorică în medicină: Un simplu test din salivă detectează insuficiența cardiacă înainte ca tu să știi că o ai

Oamenii de știință au creat un test simplu care identifică un biomarker al insuficienței cardiace în salivă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Medicina tocmai a marcat un progres revoluționar pentru diagnosticare și prevenție. Oamenii de știință au creat un test simplu și eficient care identifică un biomarker al insuficienței cardiace în salivă, deschizând calea către intervenții medicale mai rapide și mai accesibile pentru această boală, potrivit News Atlas.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), se estimează că 6,7 milioane de adulți din SUA suferă de insuficiență cardiacă, iar în 2023 această afecțiune a fost responsabilă pentru 14,6% dintre toate decesele din acel an.

Rata insuficienței cardiace este similară și în alte țări, precum Regatul Unit și Australia. Deși nu există un tratament curativ, intervenția timpurie – prin modificări ale stilului de viață și dietei, împreună cu medicamente – poate face diferența între menținerea unei calități a vieții acceptabile și o evoluție gravă a bolii. De aceea, diagnosticarea precoce este esențială.

Acum, oamenii de știință de la ARC Centre of Excellence in Synthetic Biology din cadrul Queensland University of Technology (QUT) au dezvoltat un test salivar nou și potențial revoluționar, care vizează un biomarker proteic specific – S100A7 – și care ar putea face posibilă diagnosticarea și tratamentul precoce.

„Pacienții primesc, de obicei, tratament doar în stadiile avansate ale bolii”

„Simptomele timpurii sunt adesea subtile și nespecifice, ceea ce înseamnă că pacienții primesc, de obicei, tratament doar în stadiile avansate ale bolii”, a declarat dr. Roxane Mutschler, autoarea principală a studiului, din cadrul centrului ARC la QUT.

Psoriazina umană (S100A7) face parte din familia proteinelor S100 și a fost deja asociată cu o serie de afecțiuni, inclusiv psoriazisul și cancerul. O echipă de la Griffith University, condusă de profesoara Chamindie Punyadeera, a descoperit că S100A7 este, de asemenea, un biomarker pentru insuficiența cardiacă sistolică. Pe baza acestei cercetări, o rețea largă de oameni de știință a găsit apoi o modalitate simplă de a o testa în salivă, folosind o tehnică de laborator avansată numită mRNA display.

Această metodă folosește proteine care se atașează foarte bine de o țintă specifică – cum ar fi o moleculă de medicament sau un receptor. În acest caz, ținta era S100A7 – o mică proteină care se leagă de calciu și care poate apărea la niveluri mai ridicate în salivă atunci când cineva suferă de insuficiență cardiacă. Cercetătorii au vrut o modalitate fiabilă de a detecta S100A7, iar prin mRNA display au reușit să construiască o mică proteină sintetică ce se leagă direct de aceasta – asemenea unei chei care se potrivește perfect într-o broască moleculară – semnalând astfel prezența biomarkerului.

„Îl poți adapta pentru a detecta diverse probleme de sănătate”

Nu este surprinzător că această metodă inovatoare de detecție are potențialul de a viza și alți biomarkeri ai bolilor.

„Este ca și cum ai schimba accesoriul unui instrument electric”, a explicat Mutschler. „Sistemul de bază rămâne același, dar îl poți adapta pentru a detecta diverse probleme de sănătate.”

În prezent, insuficiența cardiacă este diagnosticată, în general, printr-o combinație de evaluări clinice, analize de sânge și investigații imagistice – proceduri care pot fi costisitoare și dificil de accesat. Din această cauză, insuficiența cardiacă rămâne adesea nediagnosticată până în stadii mai avansate și mai grave. Multe dintre simptomele timpurii – dificultăți de respirație în timpul activităților zilnice, oboseală, creștere în greutate și umflături ale picioarelor și gleznelor – sunt nespecifice, iar oamenii le atribuie adesea îmbătrânirii naturale.

Interesant este că în ultimul timp s-a observat o creștere a cercetărilor și dezvoltării de instrumente de diagnostic bazate pe salivă – fenomen pe care cercetătorii îl atribuie testării pentru COVID-19. Persoanele sănătoase au, în general, niveluri scăzute de S100A7 în salivă, în timp ce persoanele cu insuficiență cardiacă au de obicei de două ori mai mult.

La 31 de pacienți cu insuficiență cardiacă, noul test salivar a identificat corect boala în 81% dintre cazuri – un rezultat comparabil cu cel al examinării medicale tradiționale, mai invazive. Mai mult, testul a fost semnificativ mai bun în identificarea persoanelor care nu aveau insuficiență cardiacă (82% față de 52%), ceea ce poate ajuta la evitarea tratamentelor inutile.

„Biosenzorul dezvoltat a putut cuantifica S100A7 în probe clinice și a demonstrat o corelație de peste 81% cu testul ELISA consacrat, folosind treizeci de probe de salivă de la pacienți cu insuficiență cardiacă acută”, au notat cercetătorii. „Deși studiul nostru a fost limitat de un număr mic de pacienți, aceste rezultate oferă o bază solidă pentru validări ulterioare pe populații mai mari.”

Așadar, deși cohorta de studiu a fost redusă, rezultatele sunt extrem de promițătoare și justifică extinderea cercetărilor la un eșantion mai larg. Oamenii de știință lucrează, de asemenea, la extinderea testului salivar pentru detectarea unei game mai variate de biomarkeri ai bolilor, ceea ce ar putea reduce și mai mult costurile și presiunea asupra pacienților și sistemelor de sănătate.

„Această lucrare contribuie la dezvoltarea îngrijirii medicale personalizate, ajutând oamenii să detecteze semnele și simptomele înainte de apariția bolii și să monitorizeze cu ușurință evoluția acesteia”, a adăugat Mutschler.

Cercetarea a fost publicată în revista Biosensors and Bioelectronics: X.