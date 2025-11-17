Educația pentru sănătate, prevenția și accesul la tratament: Cele trei direcții esențiale pentru o Românie fără cancer de col uterin

Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică (SRCGO) și comunitatea HPV Free City – Cluj, Timișoara și București marchează luni Ziua Globală de Acțiune pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, o cauză susținută de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de numeroși parteneri din domeniul sănătății publice. Este o zi care ne reamintește că eliminarea cancerului de col uterin este posibilă, dacă acționăm împreună: prin creșterea ratelor de vaccinare anti-HPV, prin creșterea ratelor de participare la programe de screening și prin access facil la tratamentul adecvat pentru toate femeile care au nevoie.

"Fiecare viață pierdută din cauza cancerului de col uterin este o tragedie pe care o puteam preveni. Ca medici, vedem zilnic ce înseamnă un diagnostic întârziat pentru femei, pentru mame, pentru fiice. Nu putem accepta ca locul în care trăiești să îți decidă șansele la viață. Avem soluțiile la îndemână: educație care să înlăture frica și dezinformarea, vaccinare anti-HPV la timp, screening regulat și tratament fără amânare pentru toate femeile", spune Patriciu Achimaș-Cadariu, președintele SRCGO.

Cancerul de col uterin rămâne una dintre principalele cauze de deces evitabil în rândul femeilor din Europa. La nivel european, sunt raportate anual peste 28.000 de cazuri noi, dintre care peste 3.300 sunt înregistrate în România — adică aproape 1 din 8 femei diagnosticate cu această boală în Europa este româncă. Și mai îngrijorător este faptul că rata mortalității prin cancer de col uterin în România (18,3 la 100.000) este de aproape trei ori mai mare decât media europeană (6 la 100.000). Cancerul de col uterin determină în România o povară apăsătoare, importantă nu doar din perspectiva impactului asupra pacientelor și a familiilor lor, ci din perspectivă comunitară și societală, prin pierderile sociale și economice imense cauzate.

Prevenția prin vaccinare anti-HPV – primul pas spre eliminare

Circa 8 din 10 persoane se infectează măcar o dată la un moment dat în cursul vieții cu virusul papiloma uman (HPV). Deși este cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală, infecția cu HPV este cel mai adesea asimptomatică, rămânând subdiagnosticată. Infecția persistentă cu HPV este cauza principală a cancerului de col uterin. Anual, infecțiile cu HPV cauzează milioane de cazuri de displazie de col uterin la nivel mondial. Dacă nu sunt tratate, aproximativ 12%‒40% dintre leziunile precanceroase cervicale de grad înalt (CIN3) progresează către cancer de col uterin invaziv. Toate femeile sunt la risc de a dezvolta cancer de col uterin, însă cel mai frecvent sunt diagnosticate femei în vârstă de 35-44 ani.

Vaccinarea împotriva HPV, alături de programele regulate de screening (testul Babeș-Papanicolau și testarea HPV), reprezintă pilonii principali ai strategiei globale de eliminare a acestei boli.

Vaccinarea împotriva HPV este cea mai eficientă atunci când este efectuată înainte de expunerea la virus, adică la o vârstă timpurie, în preadolescență, fiind asociată cu un răspuns imun mai ridicat. Vaccinul HPV previne noile infecții cauzate de tipurile de virus incluse în vaccin, însă nu tratează infecțiile deja existente. Prin urmare, cel mai bun moment pentru vaccinare este înainte de debutul vieții sexuale sau de expunerea la virus.

Conform datelor Intitutului Național de Sănătate Publică, 6 din 10 cancere de col uterin sunt depistate la femei care nu au făcut niciodată un test Babeș-Papanicolau sau nu au fost testate în ultimii 5 ani. În țările care implementează programe naționale de screening, incidența și rata mortalității cancerului de col au scăzut cu până la 70%.

Educația și informarea corectă joacă, de asemenea, un rol esențial. Creșterea nivelului de alfabetizare în sănătate le ajută pe femei și pe părinți să înțeleagă importanța vaccinării, a controalelor periodice și a identificării precoce a semnelor de risc.

Accesul la diagnostic și tratament – o chestiune de echitate

Pentru ca prevenția să aibă efect real, este esențial ca toate femeile, indiferent de mediul în care trăiesc, să aibă acces egal la diagnostic și tratament. În multe regiuni, lipsa infrastructurii medicale, a specialiștilor sau a programelor de informare duce la depistarea tardivă a bolii — când șansele de vindecare sunt reduse.

Inițiativele de tipul caravanelor de sănătate, unităților mobile de screening sau parteneriatelor între sectorul public și cel privat pot face diferența, aducând serviciile medicale mai aproape de comunitățile care au cea mai mare nevoie de ele.

O viziune comună: eliminarea cancerului de col uterin până în 2030

Organizația Mondială a Sănătății a stabilit obiective clare pentru atingerea acestui deziderat global:

90% dintre fete vaccinate împotriva HPV până la vârsta de 15 ani;

70% dintre femei testate prin screening la 35 și 45 de ani;

90% dintre femeile diagnosticate să primească tratament adecvat.

Fiecare pas făcut în direcția prevenției, educației și accesului echitabil la îngrijiri medicale aduce societatea mai aproape de o lume în care cancerul de col uterin nu mai reprezintă o amenințare pentru sănătatea femeilor.

Australia, Suedia, Norvegia și Anglia se numără printre țările care estimează că vor atinge obictivul eliminarii cancerului de col uterin în urmatorul deceniu. Succesul lor este determinat de acoperirea vaccinală ridicată, participare masivă la programele de screening pentru cancerul de col și access la tratament și îngrijirea corectă a cancerului de col uterin.