Elitele chirurgiei cardiovasculare vin la București

1 minut de citit Publicat la 23:56 09 Oct 2025 Modificat la 23:56 09 Oct 2025

Prof. Dr. Victor Costache, președintele Societății Române de Chirurgie Endovasculară și Terapie transcateter si Vicepresedinte al Congresului EMW2025.

În contextul creșterii alarmante a incidenței bolilor cardiovasculare în România, Congresul Internațional East Meets West (EMW) aduce la București unii dintre cei mai importanți specialiști mondiali în chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară și cardiologie intervențională.

Timp de câteva zile, capitala României va deveni un veritabil centru al excelenței medicale, găzduind personalități de renume internațional, printre care:

Prof. Dr. Kakhee Yeung., președinta Societății Europene de Chirurgie Vasculară (ESVS);

Prof. Dr. Guiliermo Escobar, Prof. Dr. Rodney White, Prof. Dr. Frank Criado, membri importanți ai Societății Internaționale de Chirurgie Endovasculară (ISEVS);

Prof. Dr. Valavanur Subramanian, președintele Societății Internaționale de Chirurgie Robotică și Minim Invazivă (ISMICS).

Aceștia vor prezenta medicilor și specialiștilor români cele mai noi progrese, tehnologii și tehnici din domeniul tratamentului bolilor cardiovasculare, cu scopul de a îmbunătăți prognosticul și calitatea vieții pacienților din România.

„Ne bucurăm să reunim, la București, elitele mondiale ale chirurgiei cardiovasculare și intervenționale. Programul științific al congresului este unul complex, cu prezentări de ultimă oră, sesiuni interactive si demonstratii operatorii.

Scopul nostru este de a crea o punte între specialiștii din domeniu si de a aduce cele mai avansate soluții medicale mai aproape de pacienții din Romania”, a spus Prof. Dr. Victor Costache, președintele Societății Române de Chirurgie Endovasculară și Terapie transcateter si Vicepresedinte al Congresului EMW2025.