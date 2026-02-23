Un bărbat de 83 de ani care avea o infecție cu transmitere sexuală i-a uimit pe medici. Cum luase boala

Medicii au stabilit diagnosticul de sifilis secundar, cu debut precoce de neurosifilis. Foto: Getty Images

Un bărbat de 83 de ani din Belgia a ajuns în repetate rânduri la spital, timp de aproape o lună, cu simptome care i-au pus în dificultate pe medici. În cele din urmă, analizele au arătat că suferea de sifilis, însă modul în care a contractat boala a rămas neclar, scrie Live Science.

Pacientul s-a prezentat inițial la spital după ce mușchii de pe o parte a feței i-au slăbit brusc, iar fața i s-a lăsat, o afecțiune cunoscută drept paralizie facială periferică unilaterală. Avusese recent și febră, care între timp dispăruse.

Investigațiile efectuate pe secția de neurologie au evidențiat anemie, ficat gras și splină mărită. În contextul febrei, medicii au suspectat o infecție virală, însă testele pentru mai mulți agenți patogeni, inclusiv virusul Epstein-Barr, citomegalovirus, HIV și hepatitele A, B, C și E, au fost negative.

Simptomele au continuat să apară

Deși paralizia facială s-a remis după un tratament de zece zile cu corticosteroizi, problemele nu s-au oprit. În următoarea lună, bărbatul a început să acuze rigiditate și dureri la genunchi și glezne, iar picioarele i s-au umflat. A luat în greutate cinci kilograme și a observat că urina devenise mai închisă la culoare, semne care indicau o posibilă afectare renală.

Bărbatul avea antecedente de hipertensiune, colesterol crescut, prostată mărită și boală pulmonară obstructivă cronică. Fusese diagnosticat cu cancer rectal cu 20 de ani în urmă, iar de atunci, potrivit declarațiilor sale, el și soția lui nu mai avuseseră viață sexuală.

Starea bărbatului s-a agravat

Situația s-a agravat iar bărbatul a ajuns din nou la urgență, acuzând mâncărimi intense ale pielii și o erupție roșie, descuamată, pe gambe. Analizele au arătat că era anemic, avea sânge și cantități crescute de proteine în urină, iar lichidul cefalorahidian prezenta un nivel ridicat de globule albe, semn al unei infecții active.

Testele pentru HIV și tuberculoză au fost negative, însă analiza pentru bacteria Treponema pallidum a ieșit pozitivă, confirmând o infecție activă cu sifilis.

Medicii au stabilit diagnosticul de sifilis secundar, cu debut precoce de neurosifilis, formă în care bacteria afectează sistemul nervos. Boala evoluează, de regulă, în patru stadii, iar dacă nu este tratată în fazele incipiente, poate rămâne latentă ani sau chiar decenii, înainte de a se reactiva.

Infecție latentă, reactivată

Pacientul primise deja o doză de penicilină înainte ca rezultatele să confirme afectarea neurologică. Ulterior, a urmat un tratament intravenos cu penicilină timp de 14 zile, schema recomandată pentru neurosifilis. Mâncărimile au fost tratate cu antihistaminice, iar pentru edeme i s-au administrat diuretice. La controlul de o lună, erupția, pruritul și umflăturile se amelioraseră, iar analizele hepatice și renale reveniseră la normal.

Cazul a atras atenția prin mai multe aspecte neobișnuite. Sifilisul secundar apare, în mod obișnuit, în primul an de la infectare și, în cazuri foarte rare, în decurs de patru ani. În plus, afectarea ficatului și a rinichilor este raportată în mai puțin de 10% dintre cazuri.

Deși istoricul pacientului includea contacte sexuale neprotejate în tinerețe, în timpul serviciului militar, medicii au arătat că o expunere atât de veche nu explică tabloul clinic actual. Este posibil ca infecția să fi rămas latentă și să se fi reactivat recent, poate pe fondul tratamentului cu corticosteroizi, care scade imunitatea. Totuși, o astfel de reactivare ar fi produs, de regulă, doar simptome de sifilis terțiar, nu și manifestări specifice fazei secundare, precum febra sau erupția cutanată.

În aceste condiții, momentul exact al infectării rămâne incert, iar medicii nu exclud posibilitatea unei expuneri mai recente, care nu a fost raportată. Autoritățile sanitare au fost informate, iar soția pacientului a fost îndrumată să se testeze.