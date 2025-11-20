Încă 41 de medicamente au fost adăugate pe lista de compensate. Ce boli tratează

<1 minut de citit Publicat la 14:08 20 Noi 2025 Modificat la 14:08 20 Noi 2025

Medicamente pe rafturile unei farmacii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Lista medicamentelor compensate a fost completată cu 41 de molecule, în baza unei ordonanţe aprobate joi de către Guvern, a anunţat Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Totodată, au fost extinse indicaţiile pentru alte zece medicamente înscrise în această listă, a precizat ministrul, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

„Vorbim despre 41 de medicamente care intră în lista de compensate, iar pentru alte zece medicamente care existau în listă se extinde aria terapeutică pentru care ele se decontează.

Discutăm despre toate categoriile de medicamente, atât de medicamente în regim biosimilar, biogeneric - molecule care au aceeaşi activitate terapeutică şi care, practic, vin în completarea celor inovative aflate pe listă. Discutăm şi despre molecule inovative care intră în listă şi care au aprobare de cost-volum încă din anul 2022 şi aşteaptă compensarea. Discutăm şi despre molecule inovative, dar cu preţ mai mic, al căror preţ a scăzut datorită numărului de utilizatori care au beneficiat în România în ultima perioadă”, a declarat Rogobete.

Ministrul a mai precizat că aceste medicamente sunt destinate pacienţilor cu boli cardio şi cerebrovasculare, boli metabolice, oftalmologice, boli inflamatorii şi autoimune, boli rare, boli oncologice şi care au virusul HIV.