Ingredientul din băuturile energizante asociat cu leucemia. Avertismentul specialiștilor

Cercetătorii au descoperit că taurina „hrănește” celulele stem ale leucemiei. Foto: Getty Images

Un ingredient des întâlnit în băuturile energizante și suplimentele alimentare ar putea avea efecte îngrijorătoare asupra sănătății, potrivit unor cercetări recente realizate în Statele Unite. Este vorba despre taurină, o substanță care se găsește și în mod natural în organism, și care, conform studiilor, poate favoriza dezvoltarea leucemiei și, în același timp, poate afecta sănătatea oaselor.

Într-un studiu publicat anul trecut, cercetătorii au descoperit că taurina „hrănește” celulele stem ale leucemiei, ajutându-le să se dezvolte mai rapid. O nouă cercetare vine acum cu un pas mai departe și arată că acest proces ar putea avea un efect negativ și asupra oaselor, scrie Futurity.

Mai exact, atunci când celulele leucemice consumă cantități mari de taurină, această substanță devine mai puțin disponibilă pentru alte celule normale din organism. În experimentele pe șoareci, acest lucru a dus la oase mai fragile și mai slabe.

Mulți pacienți cu cancer suferă deja de probleme ale sistemului osos, cum ar fi osteoporoza sau osteopenia, adică scăderea densității osoase. Cercetătorii cred că lipsa taurinei disponibile pentru celulele care formează oasele ar putea fi una dintre explicații.

„Se pare că atât celulele leucemice, cât și cele care construiesc osul au nevoie de taurină”, explică cercetătoarea Jeevisha Bajaj, coordonatoarea studiului.

„Dacă celulele de leucemie consumă rapid taurina din măduva osoasă, este posibil ca celelalte celule, care depind de ea pentru rezistența oaselor, să nu mai primească suficient.”

Cel mai recent studiu, publicat în revista Cell Death & Disease, se concentrează pe efectele asupra oaselor. Un studiu anterior, condus tot de Bajaj și apărut în Nature, a analizat legătura dintre taurină și leucemie.

Taurina este un aminoacid produs în mod natural de corpul uman. De asemenea, o găsim în alimente precum carnea, peștele și ouăle, dar și în băuturile energizante și în suplimente. De-a lungul timpului, taurina a fost asociată atât cu posibile beneficii pentru sănătate, cât și cu riscuri. În cazul leucemiei, însă, oamenii de știință avertizează că ar putea face mai mult rău decât bine.

Din acest motiv, Bajaj recomandă persoanelor diagnosticate cu cancer să discute cu medicul oncolog înainte de a lua orice supliment alimentar și să fie prudente în privința consumului de taurină.

Cercetarea s-a concentrat pe măduva osoasă, un mediu extrem de important pentru organism. Aici se formează atât celulele sângelui, cât și cele ale oaselor. În același timp, acest mediu poate susține și dezvoltarea cancerului. De ani buni, oamenii de știință studiază modul în care interacțiunile dintre celule pot fi influențate pentru a opri evoluția bolii.

Proiectul a fost coordonat de Christina M. Kaszuba, doctorandă la Universitatea din Rochester. În timpul studiilor pe leucemie, echipa a observat ceva neașteptat.

„Am remarcat că șoarecii care nu puteau folosi taurina aveau oase mai fragile și mai casante”, spune Kaszuba. „Asta ne-a determinat să analizăm ce se întâmplă cu oasele atunci când taurina lipsește, chiar și în absența cancerului.”

Cercetătorii s-au concentrat pe anumite celule numite celule stromale mezenchimale, care sunt responsabile de formarea și refacerea oaselor. Analizele au arătat că aceste celule depind în mod direct de un mecanism care permite absorbția taurinei.

Atunci când acest mecanism lipsește, celulele nu se mai transformă corect în celule osoase mature, iar rezultatul este un os mai slab și mai puțin rezistent. Astfel, taurina pare să joace un rol esențial în dezvoltarea normală a oaselor.

Cercetătorii spun că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege echilibrul delicat dintre blocarea taurinei pentru a încetini leucemia și, în același timp, menținerea sănătății oaselor.

„Este un exemplu clar de cât de complex este organismul”, explică Bajaj. „Anumite substanțe necesare pentru sănătate pot fi folosite de cancer pentru a se dezvolta, ceea ce contribuie la efectele secundare observate frecvent la pacienți.”

Studiul a fost finanțat de National Institutes of Health din SUA.