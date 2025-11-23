Legătura șocantă dintre părul alb și cancer: ce au descoperit cercetătorii despre firele cărunte

1 minut de citit Publicat la 08:00 23 Noi 2025 Modificat la 09:43 23 Noi 2025

Acesta ar fi rezultatul unui proces prin care organismul își protejează celulele de riscul apariției cancerului. Foto: Getty Images

Un nou studiu publicat în revista Nature Cell Biology arată că albirea părului nu este doar un semn al îmbătrânirii, ci și rezultatul unui proces prin care organismul își protejează celulele de riscul apariției cancerului, scrie BBC Science Focus.

Cercetătorii au descoperit că celulele responsabile pentru pigmentul părului și pielii — melanocitele — se autodistrug atunci când suferă un anumit tip de deteriorare gravă a ADN-ului, prevenind astfel acumularea unor mutații periculoase.

Acest „sacrificiu” celular blochează dezvoltarea unor celule defecte care ar putea deveni canceroase, însă, pe termen lung, duce la pierderea treptată a celulelor producătoare de pigment, iar părul începe să se albească.

Profesorul Emi Nishimura, de la Universitatea din Tokyo, coordonatorul studiului, afirmă:

„Acest studiu reinterpretează albirea părului și apariția melanomului nu ca evenimente independente, ci ca rezultate diferite ale reacției celulelor stem la stres.”

Descoperirea a fost făcută în cadrul experimentelor pe șoareci, unde oamenii de știință au analizat comportamentul celulelor stem melanocitare. Ei au observat că aceste celule se autodistrug doar atunci când ADN-ul suferă o ruptură dublă — o leziune severă, în care ambele lanțuri ale spiralei ADN sunt afectate.

În schimb, în fața altor tipuri de stres, precum expunerea la lumină ultravioletă sau la substanțe carcinogene, celulele nu se mai autodistrug. Supraviețuiesc, continuă să se dividă și pot acumula mutații care, în timp, favorizează apariția cancerului de piele.

Cercetătorii cred că această diferență de reacție ar putea explica de ce atât firele albe, cât și cancerele de piele devin mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă. Înțelegerea acestor mecanisme ar putea permite, în viitor, dezvoltarea unor metode prin care celulele cu risc ridicat să fie eliminate înainte să devină canceroase.