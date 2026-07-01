Legea care ar trebui să protejeze pacienții de infecțiile din spitale va fi aplicată după cinci ani de blocaj

Potrivit statisticilor, multe dintre spitalele publice nu au medic epidemiolog / sursă foto: Getty Images

După cinci ani de blocaj, legea care ar trebui să protejeze pacienții de infecțiile nosocomiale va trebui, în sfârșit, aplicată. Asta după ce Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului, FACIAS, a obținut o decizie definitivă la Înalta Curte, care obligă Guvernul să adopte normele metodologice restante. În tot acest timp, spitalele din România au continuat să funcționeze cu o raportare incompletă și fără un cadru clar de prevenție și control. Mai multe focare grave au provocat chiar decese în această perioadă.

În România, infecțiile nosocomiale rămân una dintre cele mai mari vulnerabilități ale sistemului medical, cu toate că încă din anul 2021 există o lege pentru combaterea acestora. Oficial, rata raportată este sub 1%, deși media europeană depășește 7 procente.

„În ultimii ani, s-a adus la lumină într-o mare măsură existenţa acestor infecţii în spitalele din România, pentru că din păcate, mai ales înainte, şi acum există, dar într-o mai mică măsură, este o subdiagnosticare”, a declarat Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase.

Miniștrii Sănătății care s-au succedat nu au reușit să adopte normele metodologice ale legii aprobate de Parlament acum cinci ani. Ultimul ministru, pentru că avem acum unul interimar în contextul crizei guvernamentale, spune că a dat în lucru actul normativ.

„Ordinele şi metodologiile au fost finalizate la finalul lunii martie dacă nu greşesc, urmează acum Ministerul Sănătăţii, ministrul interimar şi echipa de acolo să le pună în transparenţă decizională”, a declarat Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății.

Doar că, între timp, ministerul a rămas fără opțiuni de tergiversare. FACIAS a obținut o decizie definitivă a instanței supreme prin care Guvernul este obligat să adopte normele de aplicare. Practic, spitalele vor trebui să respecte reguli clare privind prevenirea, identificarea și raportarea infecțiilor asociate actului medical. Iar pacienții ar putea avea acces la informații esențiale despre siguranța unităților medicale.

„FACIAS solicită Guvernului României să pună imediat în executare hotărârea Înaltei Curți și să adopte normele metodologice privind legea infecțiilor nosocomiale. După ani de întârzieri, nu mai există niciun temei pentru amânare. Pacienții din România au dreptul la spitale mai sigure și la protecție reală împotriva infecțiilor asociate actului medical.

FACIAS va monitoriza în continuare modul în care Guvernul își îndeplinește această obligație și va informa publicul cu privire la fiecare pas al acestui proces”, a precizat Tatiana Pașcovici, reprezentant FACIAS.

De asemenea, potrivit statisticilor, multe dintre spitalele publice nu au medic epidemiolog.

„Din cele 550 de spitale la nivel naţional, marea majoritate nu au medic epidemiolog şi asta ne sperie pentru că este un real pericol dacă nu urmărim aceste infecţii”, a declarat Vasile Barbu, președinte Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor.

Potrivit datelor oficiale, în 2025 au fost raportate aproape 48.000 de infecții asociate asistenței medicale în spitalele din România. După ani de întârzieri și sute de cazuri grave raportate în spitale, asta este pe cale să se schimbe.