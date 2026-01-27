Ministrul Sănătății anunță înființarea Centrului de Management al Obezităţii în cadrul Institutului „C.I. Parhon”

<1 minut de citit Publicat la 22:51 27 Ian 2026 Modificat la 22:51 27 Ian 2026

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, spune că acest centru este o soluţie construită responsabil. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, înfiinţarea Centrului de Management al Obezităţii în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie "C.I. Parhon", dedicat celor care au nevoie de o abordare medicală corectă, coerentă şi pe termen lung.

„Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului, prin efectele în lanţ pe care le produce - asupra sănătăţii oamenilor şi asupra presiunii puse pe sistemul sanitar. Lipsa intervenţiei integrate înseamnă complicaţii, costuri mai mari şi suferinţă care putea fi prevenită.

Acest centru este o soluţie construită responsabil. Afecţiunea este abordată interdisciplinar, cu implicarea specialiştilor în endocrinologie, nutriţie, diabet, cardiologie, psihologie şi, atunci când este necesar, chirurgie bariatrică”, a scris ministrul Sănătăţii, pe Facebook.

El a spus că este vorba despre evaluare completă, planuri personalizate de tratament, monitorizare pe termen lung şi programe de educaţie pentru sănătate şi prevenţie.

„Nu doar intervenţie punctuală, ci un parcurs medical corect, de la diagnostic până la urmărirea pacientului în timp”, a adăugat ministrul Alexandru Rogobete.

El a mai menţionat că beneficiile acestei iniţiative sunt clare: acces mai rapid la servicii integrate, diagnostic corect, tratament coordonat, reducerea riscului de complicaţii şi o calitate a vieţii mai bună pentru pacienţi.