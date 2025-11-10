O nouă mutație a virusului gripal ar putea provoca cel mai grav sezon din ultimul deceniu: „Nu am mai văzut un astfel de virus de mult”

3 minute de citit Publicat la 13:26 10 Noi 2025 Modificat la 13:27 10 Noi 2025

Unii dintre cei mai importanți specialiști în gripă spun că nu ar fi surprinși dacă acest sezon ar deveni cel mai dificil din ultimii 10 ani.. Sursa foto: Getty Images

Gripa lovește în fiecare iarnă, însă anul acesta lucrurile par diferite. Un virus gripal sezonier a suferit brusc o mutație în timpul verii, reușind să ocolească parțial imunitatea acumulată, declanșând un sezon gripal cu peste o lună mai devreme și aparținând unui tip despre care istoria arată că este mai sever, scrie BBC.

NHS a lansat deja un „SOS pentru vaccinarea antigripală”, de teama unei ierni dure.

Există multă incertitudine, dar unii dintre cei mai importanți specialiști în gripă spun că nu ar fi surprinși dacă acest sezon ar deveni cel mai dificil din ultimii 10 ani.

„Nu am mai văzut un astfel de virus de mult timp, dinamica este neobișnuită”, spune prof. Nicola Lewis, director World Influenza Centre de la Francis Crick Institute. „Da, sunt îngrijorată. Nu intru în panică, dar sunt îngrijorată.”

Ce se întâmplă?

Cercetătorii monitorizează constant evoluția virusului gripal, deoarece acesta suferă mutații în permanență, iar vaccinul trebuie actualizat anual.

Evoluția are loc în ritmul cunoscut drept „shift and drift”. Mai exact, în cele mai multe cazuri apar mici modificări, dar uneori se produce o schimbare bruscă, o mutație majoră.

Asta s-a întâmplat și în iunie. Șapte mutații au apărut în tulpina H3N2, provocând o „creștere rapidă” a cazurilor, explică prof. Derek Smith, de la Universitatea Cambridge.

Neobișnuit este că această mutație a apărut în afara sezonului, în plină vară. „Aproape sigur se va răspândi global și repede”, spune prof. Smith.

La revenirea copiilor la școală, odată cu scăderea temperaturilor, cazurile au început să crească. Mutațiile ajută probabil virusul să se sustragă imunității dobândite în ani de infecții și vaccinări.

Rezultatul: virusului îi este mai ușor să infecteze oamenii și să circule. De aceea sezonul gripal a început mai devreme în Marea Britanie și alte țări, inclusiv Japonia.

Dacă virusul se răspândește mai ușor, nu mai „așteaptă” condițiile iernii: statul în interior, lipsa ventilației etc.

„Suntem mult înaintea graficului”, spune prof. Lewis. „Cred că va fi un sezon gripal puternic.”

R-ul (numărul de reproducere) confirmă asta. Și asta deoarece gripa sezonieră are în mod obișnuit un R de 1,2, însă tulpina nouă pare să aibă 1,4.

Asta înseamnă că, dacă într-un an normal 100 de persoane infectau 120, anul acesta ar infecta aproximativ 140.

Va fi cel mai grav sezon din ultimul deceniu?

„Este foarte probabil să fie un sezon dificil și să înceapă foarte curând – practic suntem deja în mijlocul lui”, spune prof. Christophe Fraser, Universitatea Oxford.

Într-un sezon tipic, aproximativ unul din cinci oameni se infectează. Anul acesta proporția ar putea fi mai mare.

Totuși, există incertitudini. Australia a avut anul acesta cel mai prost sezon gripal înregistrat vreodată, dar nu cu aceeași variantă H3N2.

Virusul circulă intens între copii, însă imunitatea lor diferă mult față de cea a bunicilor, expuși la decenii de sezoane gripale. De aceea, specialiștii vor observa cu atenție evoluția în rândul vârstnicilor.

„Este un virus mai agresiv”

Istoric, virusurile de tip H3N2 sunt mai severe, în special pentru persoanele în vârstă.

„H3 este întotdeauna un virus mai fierbinte, mai agresiv, cu impact mai mare”, spune prof. Lewis.

Unii oameni trec prin gripă fără simptome, dar alții fac febră bruscă, dureri musculare și epuizare. Pentru vârstnici și cei vulnerabili, virusul poate fi mortal.

În sezonul trecut, gripa a ucis aproape 8.000 de oameni; în 2022-2023, aproape 16.000.

Ce putem face?

Recomandarea esențială: vaccinarea antigripală. NHS a lansat deja un „flu jab SOS”.

„Este absolut cel mai important an să vă vaccinați”, spune prof. Lewis.

Totuși, vaccinul nu se potrivește perfect noii variante. Formula a fost stabilită în februarie, iar mutația a apărut în iunie.

„Protecția va fi mai mică decât în anii în care potrivirea este mai bună”, explică prof. Fraser. „Nu este situația ideală.”

Vaccinul tot va oferi protecție, în special prin reducerea severității bolii, și protejează împotriva mai multor tulpini circulante.

Dr. Mary Ramsay, UKHSA, spune că vaccinul va reduce riscul de forme grave și spitalizare în rândul celor vulnerabili.

Medicii au fost deja avertizați că tratamentul antiviral precoce reduce riscul de complicații.

Japonia trece de asemenea printr-un sezon timpuriu și a închis unele școli pentru a limita focarele – nu lockdownuri, ci măsuri temporare de control. Nimeni nu știe sigur ce va urma.

„Poate că totul se va liniști până săptămâna viitoare”, spune prof. Lewis, „dar nu cred că va fi cazul.”