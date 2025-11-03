Premieră medicală. Un cuplu a încercat timp de 19 ani să aibă un copil, însă abia acum a reușit, cu ajutorul inteligenței artificiale

Publicat la 13:43 03 Noi 2025

Metoda STAR utilizează o tehnologie de analiză a imaginilor de mare putere, capabilă să strângă peste 8 milioane de imagini în mai puțin de o oră. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Prima sarcină obținută prin reproducere asistată folosind o combinație de inteligență artificială și robotică a fost realizată în SUA. Rezultatul, încă experimental, a fost publicat în revista The Lancet și se referă la un singur caz, dar demonstrează că tehnica este fezabilă în cazurile de infertilitate masculină cauzată de azoospermie, adică o afecţiune care înregistrează un număr foarte scăzut de spermatozoizi care face imposibilă procrearea naturală.

Cercetarea a fost efectuată în Statele Unite, la Centrul de Fertilitate al Universității Columbia, sub conducerea lui Zev Williams, autorul principal al studiului, și coordonată de Hemant Suryawanshi.

Tehnica a fost testată pe un cuplu care încerca de 19 ani să aibă un copil. Cuplul, format dintr-un bărbat în vârstă de 39 de ani cu azoospermie severă (n. red. o absență aproape totală a spermatozoizilor) și o femeie în vârstă de 37 de ani cu o rezervă ovariană foarte limitată, a urmat o terapie inovatoare care a implicat și utilizarea inteligenței artificiale.

Revista științifică The Lancet, preluată de Corriere della Sera, care a publicat studiul pe 1 noiembrie 2025, a raportat singurul caz din lume de fertilizare într-un caz de infertilitate severă, susținut de o serie de tehnici inovatoare, inclusiv inteligență artificială.

„Din câte știm, aceasta este prima sarcină clinică raportată, obținută folosind spermatozoizi identificați și recuperați de o platformă microfluidică ghidată de inteligență artificială", au explicat Williams și Suryawanshi.

Pentru a obține acest rezultat, a fost dezvoltat sistemul Sperm Tracking and Recovery (STAR), „o platformă bazată pe inteligență artificială capabilă să identifice și să izoleze spermatozoizi rari în timp real în probe de spermă clasificate anterior drept azoospermice”, potrivit The Lancet. Acest sistem complet automatizat și neinvaziv este conceput pentru a extinde accesul la paternitatea biologică pentru persoanele cu infertilitate masculină severă.

„O probă de spermă poate părea complet normală, dar când o priviți la microscop, veți găsi doar o mare de resturi celulare, fără spermatozoizi vizibili”, a spus Williams, autorul principal al studiului. Din acest motiv, „multe cupluri cu infertilitate masculină sunt informate că au șanse mici să aibă un copil biologic”.

Metoda STAR utilizează o tehnologie de analiză a imaginilor de mare putere, capabilă să strângă peste 8 milioane de imagini în mai puțin de o oră. Apoi, folosind inteligența artificială, spermatozoizii viabili sunt identificați și direcționați către un cip cu canale mai subțiri decât firul de păr. În doar câteva milisecunde, un robot extrage delicat sperma, care poate fi folosită pentru a crea un embrion sau depozitată la temperaturi ultra-scăzute pentru utilizare ulterioară.

În cazul specific al cuplului, în timp ce examinarea manuală a spermei ejaculate nu a relevat spermatozoizi, sistemul Star a analizat 2,5 milioane de imagini în aproximativ două ore și a identificat șapte spermatozoizi: doi mobili și cinci nemotili. „Cei mobili”, precizează revista științifică, „au fost injectați în două ovocite mature, unul proaspăt și unul decongelat, ambele dezvoltându-se până la stadiul embrionar”. Două ovocite suplimentare, injectate cu spermatozoizi nemotili, nu au progresat. Ambii embrioni au fost transferați în a treia zi.

Treisprezece zile mai târziu, pacienta a avut primul test de sarcină pozitiv: la a opta săptămână, ecografia a arătat o dezvoltare fetală normală și o frecvență cardiacă de 172 de bătăi pe minut.

Acum, tot ce rămâne de făcut este să se verifice validitatea acestei tehnici într-un număr mai mare de cazuri.