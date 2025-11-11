Primele teste care arată vârsta biologică, prezentate la București: „Da, se poate dintr-o singură probă de sânge”

Specialiștii au explicat care sunt cele mai noi tehnici medicale ce ne permit să prevenim îmbătrânirea. Foto: Antena 3 CNN

La București a început Longevity Expo Forum Fest, primul târg dedicat științei longevității. Zece dintre cei mai renumiți experți, care au transformat acest domeniu într-o nouă ramură a medicinei personalizate, ne spun tuturor cum putem trăi mai mult și mai bine. Printre invitații de prestigiu la acest eveniment sunt nume de referință din institute și universități de top ale lumii. Longevity Expo Forum Fest, ediția a 3-a, promite să fie cea mai complexă întâlnire din România dedicată medicinei viitorului, longevității și tehnologiilor de wellness.

Specialiștii au explicat care sunt cele mai noi tehnici medicale ce ne permit să prevenim îmbătrânirea.

”Sunt atât de multe. Putem măsura biomarkeri, avem terapii, medicamente, dar la baza tuturor cred că stau schimbările stilului de viață. Este vorba despre menținerea sănătății, exerciții fizice, alimentație sănătoasă și somn odihnitor. Acestea sunt lucrurile de bază care ne permit să trăim mai mult, mai bine și mai sănătos”, susține Dr. Raghav Shagal, doctor în Biologie Computațională la Yale University, SUA.

Întrebat dacă se poate determina vârsta biologică dintr-o singură probă de sânge, acesta spune clar:

”Da, se poate! Acum putem folosi o varietate de teste de biomarkeri pentru a determina vârsta biologică, fie că sunt teste epigenetice, teste proteomice sau chiar teste clinice bazate pe biomarkeri. Acestea ne arată nu doar vârsta cronologică sau numărul de lumânări de pe ultimul nostru tort aniversar, ci și cât de rapid îmbătrânim sau câți ani ne mai rămân de trăit. Știu că sună puțin trist, dar aceasta este realitatea și chiar putem schimba asta printr-o combinație de medicamente și modificări ale stilului de viață”, a adăugat el.

Dr. Shagal a vorbit și despre Symfony Age:

”Symfony Age este un biomarker incredibil pe care l-am creat. Dintr-o singură probă de sânge putem măsura îmbătrânirea în 11 organe diferite ale corpului. Ce e uimitor este că poate fi realizat la un cost foarte mic și este disponibil la nivel global prin compania True Diagnostics. Și ce e și mai impresionant, poate fi modificat prin diferite intervenții, de la intervenții farmacologice, la schimbări ale stilului de viață, cum ar fi restricția calorică, dieta și altele. Sperăm că oamenii îl vor testa și aici, în România”, a concluzionat Dr. Raghav Shagal.