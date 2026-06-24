Proiect: CNAS va lansa portalul „e-SănătateaMea”. Ce informații vor putea accesa pacienții

Portalul permite accesul securizat al pacienților la informații medicale personale / Foto: Getty Images

Senatul a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că, începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va dezvolta, administra și va pune la dispoziția asiguraților portalul „e-SănătateaMea”, în cadrul Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), care permite accesul securizat al pacienților la informații medicale personale și la servicii electronice, notează Agerpres.

S-au înregistrat 91 voturi „pentru”, două „împotrivă”.

Proiectul completează în acest sens Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

„Începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul 'e-SănătateaMea', funcționalitate a Platformei informatice din asigurările de sănătate.

Portalul permite accesul securizat al pacienților la informații medicale personale, la servicii electronice de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și accesul la informații și servicii digitale destinate monitorizării stării de sănătate”, prevede actul normativ adoptat.

De asemenea, în cadrul portalului „e-SănătateaMea” va funcționa un portal electronic pentru programarea pacienților, pe care toți furnizorii au obligația să îl utilizeze începând cu trimestrul IV al anului 2026. Până la această dată se va derula un proiect pilot de operaționalizare a acestui portal.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.