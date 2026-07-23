Rogobete anunţă că a depus un amendament prin care cere ca posturile din Sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății. sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătăţii, deputatul PSD Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că "împreună cu colegii mei din Grupul Parlamentar PSD, am depus un amendament prin care cerem ca posturile din sistemul de sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor". Amendamentul prevede ca spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori există nevoie reală.

Rgobete a precizat că este nevoie de acest amendament pentru că "medicii fac gardă după gardă, asistentele îngrijesc prea mulți pacienți într-o singură tură, iar echipele lucrează la limita rezistenței".

"Reforma în sănătate nu se poate face cu orice preț. Din păcate, astăzi, ea riscă să fie făcută chiar cu prețul vieții oamenilor. Iar asta este o limită peste care nu voi trece niciodată. Asta nu este nicio reformǎ, este disperare și inconștiență.

În această dimineață, împreună cu colegii mei din Grupul Parlamentar PSD, am depus un amendament prin care cerem ca posturile din sistemul de sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor.

Amendamentul va fi dezbătut săptămâna viitoare în Comisia pentru sănătate, iar apoi sper să primească votul Parlamentului.

Nu propunem o nouă derogare temporară și nici un memorandum care să depindă de voința unui Guvern. Propunem o soluție clară și permanentă: spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori există nevoie reală.

Degeaba construim spitale noi și cumpărăm aparatură de ultimă generație dacă nu avem suficienți medici, asistente, infirmiere și personal specializat care să îngrijească pacienții.

Am cerut în repetate rânduri deblocarea posturilor, mai ales în secțiile critice, însă solicitările au fost refuzate. Mai mult, la începutul acestui an m-am opus ferm intenției de reducere cu 10% a veniturilor personalului medical, iar sistemul de sănătate a fost, în final, exceptat.

Între timp, în spitale, oamenii continuă să ducă greul. Medicii fac gardă după gardă, asistentele îngrijesc prea mulți pacienți într-o singură tură, iar echipele lucrează la limita rezistenței.

Sănătatea nu este o cheltuială care poate fi tăiată orbește. Sănătatea înseamnă vieți omenești. Iar datoria noastră este să le protejăm.

Când un pacient apasă butonul de urgență, nu răspunde un memorandum și nici o ordonanță. Răspunde un medic, o asistentă, o infirmieră. Dacă ei lipsesc, atunci lipsește însăși șansa la viață", a postat Rogobete pe Facebook.

Guvernul a aprobat deblocarea a 22 de posturi la "Marie Curie”

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a aprobat, în ședința de joi, Memorandumul prin care vor fi deblocate 22 de posturi la Spitalul de Urgență pentru Copii "Marie Curie", în contextul crizei de personal care a dus la moartea unui bebeluș în timp ce aștepta eliberarea unui loc la ATI.

Din cauza măsurilor de austeritate și a blocării angajărilor, secția de Terapie Intensivă a rămas fără suficiente asistente, iar zeci de nou-născuți nu au putut fi internați.