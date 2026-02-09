Rogobete, despre neplata primei zile de concediu medical: O lege nu reprezintă Tablele lui Moise. Am greşit că nu am nuanţat din prima

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a recunoscut, duminică seară, că a greşit când nu a introdus din start excepţiile de la neplata primei zile de concediu medical. "Am greșit în privința concediului medical, nu am nuanțat din prima și nu am ținut cont de anumite particularități", a afirmat Rogobete la TVR Info.

"Am greșit pentru că nu a nuanțat-o din prima și pentru că nu am ținut cont de anumite particularități. Deci da, eu îmi întotdeauna erorile. Ce vreau să subliniez, și mai spun încă o dată: orice pachet legislativ este perfectibil, o lege nu înseamnă că reprezintă Tablele lui Moise să nu mai poată fi modificată", a spus ministrul Sănătății, care a detaliat şi de ce a fost nevoie de modificări în Legea concediului medical:

"Vă aduceți aminte că în prima mea săptămână de mandat, eu am fost cel care a ieșit public și am spus că avem un fenomen care s-a maturizat în timp, în ani de zile, în care lucrurile au fost ignorate, în care controalele nu au existat și evident că lucrurile au degenerat și am ajuns la acele milioane de concedii medicale, luate în special cele scurte de o zi, două, când se făceau acele punți, înainte de zilele libere sau între două sărbători sau joi începea să crească numărul de concedii medicale, după care duminică scădea la același trend liniar și așa mai departe?

Din toate aceste analize făcute, am dispus zeci de controale în toată perioada iulie-decembrie, plus câteva modificări legislative și ce să vedeți, anul acesta a fost primul an când înainte de Sfânta Maria n-au mai apărut concedii medicale, la fel cum în sărbătorile din toamnă n-au mai apărut acele creșteri exponențiale. Plastic spus, evident, eu am fost pus în ipostaza de a lua de la gura bolnavului din spital, care are nevoie de medicamente, de tratamente, de investiții, pentru a plăti concediile inventate ale unora utilizând scuza medicală".

Rogobete a precizat că s-au făcut economii de 120 de milioane de lei lunar odată cu această măsură.