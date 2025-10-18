S-a inventat guma de mestecat care detectează virusurile gripale în câteva minute. Cum funcţionează

Un grup de cercetători germani a inventat guma de mestecat care diagnostichează gripa. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustraziv)

Cercetătorii de la Universitatea Julius-Maximilians din Würzburg, împreună cu echipe din Braunschweig și Köln, au dezvoltat un autotest pentru gripă bazat pe gust. Folosind o gumă de mestecat sau o acadea, testul reacționează la virusurile gripale din salivă, eliberând o aromă detectabilă în câteva minute, fără a fi nevoie de echipamente de laborator sau personal medical.

Gripa se numără printre cele mai periculoase boli infecțioase la nivel mondial, cauzând aproximativ o jumătate de milion de decese în fiecare an. Deoarece virusurile gripale se pot răspândi înainte de apariția simptomelor, detectarea timpurie este crucială. Cu toate acestea, instrumentele de diagnostic existente sunt adesea scumpe, complexe sau indisponibile în multe regiuni cu resurse reduse.

Un grup de cercetare condus de profesorul Lorenz Meinel de la Universitatea din Würzburg a prezentat noua metodă de autodiagnosticare a gripei în publicaţia ACS Central Science, preluată de site-ul Medica-tradefair.

Guma de mestecat ca test de gripă

Noul concept de diagnostic ar putea face detectarea gripei mult mai rapidă și mai accesibilă. Testul funcționează prin intermediul gumei de mestecat sau al acadelelor care conțin un senzor de gust ce reacționează la virusurile gripale din salivă. Când sunt prezenți virusuri, se eliberează o moleculă de aromă, creând un gust perceptibil, dar când este absentă, produsul rămâne neutru.

„Această strategie deschide noi posibilități pentru detectarea timpurie și controlul gripei la nivel mondial”, spune Lorenz Meinel, președintele departamentului de Formulare și Administrare a Medicamentelor de la Universitatea din Würzburg.

Cum funcționează senzorul bazat pe gust

Instrumentul de diagnostic combină compusul natural numit timol, găsit în cimbru, cu o moleculă de zahăr specifică virusului. Când întâlnește virusuri gripale active, molecula de zahăr se descompune, eliberând timol și producând o aromă recognoscibilă.

„În loc să ne bazăm pe proceduri de testare costisitoare și complicate, folosim sistemul senzorial uman natural, cum este gustul, ca instrument pentru detectarea timpurie a infecțiilor”, spune Meinel. Atât aroma, cât și molecula de recunoaștere pot fi adaptate, permițând variații de dulce, amar sau sărat.

Conceptul poate fi transferat și la alți agenți patogeni prin înlocuirea zahărului specific virusului cu o peptidă specifică bacteriei, menținând același mecanism.

Unde va fi utilizată guma de mestecat care detectează virusurile

Echipa de cercetare dezvoltă în prezent prototipuri pentru a integra senzorul în guma de mestecat și acadele și pregătește sistemul pentru producția la scară largă. Acest proces este susținut de FlareOn Biotech GmbH, un start-up fondat în 2024 la Universitatea din Würzburg. Asemenea diagnostice ușor de utilizat ar putea fi deosebit de valoroase în școli, creșe sau aziluri de bătrâni, precum și în regiunile cu acces limitat la asistență medicală, contribuind la limitarea timpurie a focarelor.

Utilizările viitoare pot include o aplicație pentru smartphone care permite utilizatorilor să înregistreze voluntar rezultatele testelor pozitive. Aceste date ar putea ajuta la urmărirea răspândirii gripei în timp real. Folosind inteligența artificială, autoritățile sanitare, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății (OMS), ar putea prognoza evoluția potențialelor epidemii sau pandemii.