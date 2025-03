Schimbări majore în traseul pacienților care au nevoie de recuperare medicală. Ce prevede proiectul votat în Parlament

Schimbări majore în traseul pacienților care au nevoie de recuperare medicală. Foto: Getty Images

Schimbări majore privind traseul pacienţilor care au nevoie de recuperare medicală. Parlamentul a votat astăzi un proiect de lege prin care medicii chirurgi, neurochirugi sau ortopezi sunt incluşi în iniţierea planului de recuperare al bolnavilor. Medicii de Recuperare şi Reabilitare spun însă că prin această măsură se doreşte exluderea lor, iar fizioterapeuţii şi kinetoterapeuţii vor putea lua singuri decizii. Parlamentarii sunt însă de altă părere. Consideră că măsura va reduce birocraţia.

Această doamnă a trăit clipe de coşmar după ce a căzut şi a ajuns de urgenţă la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală. Fără ajutorul medicului de recuperare povesteşte că nu ar fi reuşit să meargă din nou atât de repede.

Cristina, pacientă: Mi s-a făcut gimnastică la pat cu piciorul drept. Evoluția am fost foarte rapidă, eu însumi am fost uimită când am pus prima dată piciorul în cadru și am putut să merg.

Şedinţele de recuperare au fost o minune şi pentru doamna Pencea.

Victoria Pencea, pacientă: A trebuit sa fac două- trei săptămâni exerciții masiv la sală ca să recapăt rezistență. După aceste săptămâni sunt foarte bine.

Pacienţii cu boli grave ar putea fi însă privaţi de un plan de recuperare potrivit, cred doctorii specialişti. Asta s-ar putea întâmpla după ce parlamentul a votat un proiect de lege care schimbă traseul pacientului. Actul normativ prevede ca pacienţii sa beneficieze de servicii de fizioterapie Pe baza prescripţiei medicale şi a diagnosticului stabilit de către medicul de specialitate curant sau de către cel prescriptor.

Prof. Univ. Dr. Onose Gelu, Sectia Clinica Recuperare Neuromusculară, Spitalul Bagdasar Arseni: Asta este o formulare foarte abilă, dar sub formularea această abilă în care cu o grijă ciudată este ocolit termenul emdic de recuperare și apar termeni ca medic prescriptor sau medic curant, asta poate să însemne orice. Trebuie să vezi dacă are indicații pentru anumit tip de proceduri, dacă are contraindicații. Și abia apoi integrarea echipei multiprofesionare: medic de recuperare, kinetoterapeut...

Alexandru Rogobete, Comisia Sănătate Camera Deputaților: Nu exclude nicio specialitate medicală. Ca să fiu mai exact, nu exclude medicii de recuperare medicală, ci include și alți medici în luarea deciziei și în recomandarea și prescripția de recomandare medicală. Practic se creează cadru legal prin care echipa multidisciplinara poate ajuta.

Emanuel Ungureanu, deputat USR: Nu cred că îi dezavantajează, însu suntem foarte deschiși pentru alte formule legislative care să fie echilibrate în beneficiul pacienților.

Modificarea legislativa urmează să ajungă la preşedintele României pentru a fi promulgată.