Studiu: Peste 80% dintre tinerii medici se tem să refuze gărzi neplătite, iar aproape jumătate nu au încredere în pregătirea lor

2 minute de citit Publicat la 13:35 18 Noi 2025 Modificat la 13:35 18 Noi 2025

Aproape 50% dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale / Foto: Getty Images

Peste 80% dintre tinerii medici se tem să refuze gărzi neplătite, aproape 50% dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc, iar 75% dintre studenții care vor să plece în străinătate nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România, potrivit unui studiu prezentat de deputatul PNL Andrei Baciu.

Baciu a precizat, într-o conferință la Parlament, că studiul a fost realizat pe 4.200 de studenți la medicină și rezidenți și vizează motivele reale pentru care tinerii medici pleacă din România.

„Sunt peste 4.200 de tineri medici și studenți din România și din străinătate care au participat la acest studiu. Foarte important este faptul că acest studiu nu a colectat date personale, deci a fost un studiu complet anonimizat și asta face ca rezultatele să fie cu atât mai valoroase și sunt unele dintre rezultate chiar foarte serioase și adevăruri nespuse până acum oficial. Sunt lucruri destul de serioase pentru tinerii medici”, a afirmat Baciu.

Potrivit lui Baciu, cea mai importantă concluzie este faptul că peste 80% dintre studenții și rezidenții la medicină se tem să refuze gărzi neplătite.

„Sunt gărzi neplătite pe care tinerii le fac, poate nu s-a spus până acum public, dar este unul dintre cele mai importante lucruri pentru tinerii medici. (...) Fenomenul este cel mai accentuat în grupa de vârstă 25 - 29 ani, urmată de cea de 18 - 24 de ani. Aproximativ opt din zece medici rezidenți declară că se tem de posibilele repercusiuni care pot apărea dacă refuză să efectueze gărzi neplătite.

Pentru tinerii medici, chestia asta este unul dintre cele mai importante lucruri atunci când iau în considerare dacă să plece sau nu din țară. Teama de a refuza gărzi neplătite constituie un indicator relevant al presiunii informale care persistă în sistemul medical”, a explicat Andrei Baciu.

El a arătat că a doua concluzie foarte importantă a studiului este că 75% dintre studenții care vor să plece nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România.

„Acest lucru înseamnă că trei din patru se gândesc și la viitorul pe care pot să îl aibă în România, la viitorul profesional, nu numai pregătirea și lucrurile tehnice medicale sunt cele care îi fac să plece”, a adăugat Baciu.

Potrivit acestuia, a treia concluzie foarte importantă este că aproape jumătate dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale.

„Sunt trei rezultate care nu pot fi ignorate, sunt rezultate care de multe ori dor. Sunt aproximativ 25.000 care au plecat în străinătate - am plecat și eu la un moment dat după ce am terminat facultatea, m-am întors în țară - însă ca să putem rezolva această problemă trebuie să cunoaștem datele și motivele reale pentru care studenții și tinerii medici aleg să pleacă să plece”, a spus Andrei Baciu.

El a mai spus că, potrivit studiului, dintre studenții care își doresc să plece din România în următorii 10 ani, în medie, aproape 40% consideră că nivelul calității vieții în țară este scăzut.

Pe de altă parte, dintre medicii rezidenți se observă un procent semnificativ de persoane indecise în privința plecării din țară, respectiv 57,9%, ceea ce înseamnă că 6 din 10 tineri medici iau în continuare în considerare România ca alternativă la plecatul din țară, a evidențiat Baciu.

El a mai arătat că, referitor la oportunitățile pe care le au în România, 57% dintre studenții care intenționează să părăsească țara în următorul deceniu consideră că sistemul actual nu oferă suficiente oportunități de practică reală.