Tatuajele slăbesc sistemul imunitar și cresc riscul de cancer și infecții

La nivel mondial, aproape una din cinci persoane se estimează că are cel puțin un tatuaj. Foto: Getty Images

Tatuajele pot afecta sistemul imunitar, slăbind apărarea organismului în fața anumitor infecții sau tipuri de cancer. Este concluzia unui studiu al Universității din Elveția Italiană (USI) publicat în revista americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), relatează Agerpres. Motivul: tușul nu doar că rămâne pe piele, el se răspândește cu rapiditate în sistemul limfatic și declanșează un răspuns inflamator.



Un grup de cercetători, condus de Santiago F. González de la Institutul de Cercetări Biomedicale, afiliat universității, a ajuns la concluzia că, după ce o persoană își face un tatuaj, tușul nu numai că rămâne în piele, ci se și răspândește cu rapiditate în sistemul limfatic.



În câteva ore, aceasta se acumulează în cantități mari în ganglionii limfatici, organe vitale ale sistemului imunitar.



„În interiorul ganglionilor limfatici, celulele imunitare, cunoscute sub numele de macrofage, capturează în mod activ toți pigmenții, declanșând un răspuns inflamator în două faze”, a explicat universitatea elvețiană într-un comunicat.



Prima fază acută durează doar aproximativ două zile, dar este urmată de o fază cronică, ce poate dura ani de zile și este deosebit de îngrijorătoare deoarece sistemul imunitar este slăbit, „putând crește susceptibilitatea la infecții și cancer”.

Tușurile roșii și negre sunt cele mai toxice

Potrivit studiului, macrofagele nu pot descompune tușul în același mod în care ar face-o cu alți agenți patogeni, ceea ce duce la moartea acestora.

Această incapacitate este deosebit de pronunțată în cazul tușurilor roșii și negre, ceea ce sugerează că acestea ar putea fi mai toxice (aceste două culori și verdele au fost studiate deoarece sunt utilizate cel mai des la tatuaje).



„În consecință, cerneala rămâne în ganglionii limfatici, într-un ciclu continuu de captare și moarte celulară, afectând progresiv capacitatea de apărare a sistemului imunitar”, conchide studiul.



Acest studiu a durat șapte ani, a implicat 12 grupuri internaționale de cercetare și a fost finanțat de mai multe organizații elvețiene.



Unul dintre experimente, care a constat în vaccinarea șoarecilor de laborator, unii cu tatuaje și alții fără, a constatat că exemplarele tatuate au dezvoltat mai puțini anticorpi comparativ cu cele netatuate.



Aceste rezultate „stârnesc îngrijorare cu privire la siguranța tatuajelor”, a subliniat universitatea elvețiană. La nivel mondial, aproape una din cinci persoane se estimează că are cel puțin un tatuaj.