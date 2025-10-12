Trucul alimentar simplu care te poate ajuta să slăbești fără niciun efort

Supă doar șase săptămâni, participanții au pierdut în medie un kilogram. Foto: Getty Images

Slăbitul ar putea fi la fel de simplu ca înlocuirea unei părți din mezeluri sau orice alt tip de carne cu leguminoase, potrivit unui studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea din Helsinki, potrivit BBC Science Focus.

Oamenii de știință au cerut unui grup de 51 de bărbați finlandezi, cu vârste între 20 și 65 de ani, să reducă consumul de carne roșie și procesată la doar 200 de grame pe săptămână – echivalentul a 5% din aportul lor total de proteine. În același timp, participanții au fost încurajați să consume mai multe leguminoase – în special mazăre și boabe de fasole fava – care să reprezinte 20% din proteinele zilnice, continuând să mănânce carne de pui, pește, ouă și alte surse de proteine ca de obicei.

Bărbații nu au redus nici porțiile, nici caloriile

În afară de această modificare, bărbaților nu li s-a cerut să reducă porțiile sau caloriile. Totuși, după doar șase săptămâni, participanții au pierdut în medie un kilogram.

„Rezultatul a fost surprinzător, pentru că nu ne-am propus o pierdere în greutate”, a explicat profesoara Anne-Maria Pajari, nutriționist molecular și coordonatoarea studiului, pentru BBC Science Focus. „Le-am spus voluntarilor să urmeze dieta lor obișnuită, doar că am controlat cantitatea de carne roșie, carne procesată și leguminoase.”

Deși leguminoasele sunt deja asociate cu menținerea unei greutăți corporale sănătoase, cercetătorii nu se așteptau la o schimbare atât de vizibilă într-un timp atât de scurt. Beneficiile nu s-au oprit însă aici.

Nivelul de fier din sânge s-a îmbunătățit

La finalul studiului, participanții care consumaseră leguminoase aveau niveluri mai scăzute de colesterol total și LDL („rău”), ceea ce sugerează o scădere a riscului de boli cardiovasculare. În același timp, nivelul de fier din sânge s-a îmbunătățit – un rezultat surprinzător, carnea roșie fiind considerată o sursă importantă de fier.

Potrivit lui Pajari, schimbarea a fost bine primită: doar un singur participant a renunțat pe parcursul celor șase săptămâni – „un record personal”, a spus ea zâmbind.

„Sunt foarte mulțumită de rezultate. Este o schimbare pe care oricine o poate face – să reducă din consumul de carne roșie și procesată și să adauge mai multe alimente de origine vegetală. Chiar și un pas mic poate însemna mult pentru sănătate și pentru planetă.”

Cercetătorii au ales să se concentreze exclusiv pe bărbați, întrucât aceștia tind să consume mai multă carne decât femeile. În Finlanda, un bărbat mănâncă în medie de două ori mai multă carne decât o femeie, ceea ce, potrivit lui Pajari, îi face „un grup mai vulnerabil” din punct de vedere nutrițional.

”Oamenii tind instinctiv să facă alegeri mai sănătoase”

Studiul a inclus și un grup de control format din alți 51 de bărbați care au consumat 760 de grame de carne roșie și procesată pe săptămână – adică un sfert din aportul lor total de proteine – fără leguminoase. Aceștia nu au înregistrat îmbunătățiri ale colesterolului sau fierului, dar au pierdut totuși aproximativ 300 de grame, o scădere minoră pusă pe seama faptului că au fost mai atenți la alimentație.

„Când participi la un studiu alimentar, devii conștient de ceea ce mănânci. Chiar dacă nu ți se cere să schimbi nimic, oamenii tind instinctiv să facă alegeri mai sănătoase”, a explicat Pajari.

În concluzie, cercetătoarea speră ca bărbații să fie inspirați să înlocuiască o parte din carnea roșie și procesată din dietă cu mazăre, fasole sau linte, pentru binele propriei sănătăți și al planetei.