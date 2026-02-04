Un nou virus necunoscut, transmis de lilieci, infectează oamenii: Simptomele sunt asemănătoare cu Nipah, avertizează experții

Medicii au suspectat inițial virusul Nipah, având în vedere simptomele. FOTO: Hepta

Mai mulți pacienții din Bangladesh au prezentat simptome tipice virusului Nipah, o boală transmisă de lilieci. Cu toate acestea, testele medicale au arătat că boala lor era cauzată de un virus diferit, nedocumentat până acum de specialiști, potrivit unui studiu publicat în revista Emerging Infectious Diseases.

Oamenii de știință au descoperit un alt virus care se ascunde în spatele unor simptome similare Nipah, ridicând noi îngrijorări cu privire la răspândirea bolii de la lilieci la oameni.

Cercetătorii au descoperit Pteropine orthoreovirus, sau PRV, în probe de tampon faringian păstrate de la cinci pacienți din Bangladesh.

Medicii au suspectat inițial virusul Nipah deoarece febra, dificultățile de respirație, vărsăturile, oboseala și simptomele legate de afecțiuni cerebrale se potriveau cu cazurile anterioare de Nipah. Testele de laborator au exclus ulterior infecția cu Nipah.

Analiza genetică avansată a dezvăluit material genetic PRV în probele pacienților. Oamenii de știință au dezvoltat, de asemenea, probe cu virus viu, confirmând infecția activă.

Studiul a adăugat PRV pe lista tot mai mare de virusuri transmise de lilieci care afectează oamenii din Bangladesh.

Toți cei cinci pacienți au consumat sevă crudă de curmal cu puțin timp înainte de începerea bolii. Liliecii de fructe vizitează frecvent ghivecele de colectare a sevei, lăsând în urmă salivă sau deșeuri. Un astfel de contact creează o cale directă pentru ca virusurile să pătrundă în alimentele umane.

De ce liliecii sunt purtători de virusuri periculoase

Liliecii de fructe acționează ca gazde naturale pentru multe virusuri fără a prezenta semne de boală. Virusurile rabice, Nipah, Hendra, Marburg și cele înrudite cu SARS își au originea în populațiile de lilieci.

PRV aparține unei familii de virusuri cunoscute sub numele de Orthoreovirus. Oamenii de știință au identificat pentru prima dată un virus înrudit, virusul Nelson Bay, în Australia la sfârșitul anilor 1960.

PRV poartă material genetic împărțit în zece bucăți separate. O astfel de structură permite amestecarea între tulpinile de virus atunci când mai multe tulpini infectează o gazdă. Oamenii de știință numesc un astfel de amestecare reasortiment.

Reasortimentul poate schimba modul în care un virus se răspândește sau cât de gravă devine boala. Distanțele lungi de zbor ale liliecilor de fructe ajută la deplasarea tulpinilor de virus între regiuni, crescând oportunitățile de amestec genetic.

„Descoperirile noastre arată că riscul de boală asociat cu consumul de sevă crudă de curmal se extinde dincolo de virusul Nipah”, a declarat Dr. Nischay Mishra, profesor asociat de epidemiologie la Școala de Sănătate Publică Mailman a Universității Columbia.

„De asemenea, subliniază importanța programelor de supraveghere cu spectru larg pentru a identifica și atenua riscurile pentru sănătatea publică generate de virusurile emergente transmise de lilieci.”

Boală severă asociată cu PRV

Fișele spitalicești au arătat o boală gravă la toți cei cinci pacienți. Patru pacienți au primit diagnostice de encefalită, o afecțiune care implică inflamația creierului. Un copil a prezentat convulsii legate de febră.

Simptomele au inclus confuzie, dificultăți de respirație, modele anormale de mers și vigilență redusă.

Controlul efectuat luni mai târziu a arătat rezultate mixte. Unii pacienți și-au revenit complet, în timp ce alții au raportat slăbiciune persistentă, confuzie sau probleme respiratorii. Un pacient a decedat ulterior după o boală neurologică agravată.

Infecțiile cu PRV raportate în țări precum Malaezia și Indonezia au cauzat de obicei boli respiratorii mai ușoare. Rezultate mai severe în Bangladesh sugerează că infecții neobservate pot apărea în diferite comunități.

Dr. Tahmina Shirin este directoarea Institutului de Epidemiologie, Controlul Bolilor și Cercetare și a Centrului Național de Gripă din Bangladesh.

„O nouă adăugare de contagiune zoonotică provoacă complicații respiratorii și neurologice în urma consumului de sevă crudă de curmal lângă infecția cu virusul Nipah”, a spus Dr. Shirin.

Detectarea unui virus ascuns

Descoperirea PRV s-a bazat pe secvențierea prin captare virală, un instrument dezvoltat la Centrul pentru Infecții și Imunitate de la Universitatea Columbia.

Secvențierea prin captare virală scanează probele pacienților pentru material genetic de la toate virusurile vertebrate cunoscute într-un singur test. Sensibilitatea se potrivește cu testarea PCR standard, căutând simultan mii de tipuri de virusuri.

Cercetătorii nu au găsit alte cauze virale sau bacteriene în probe, consolidând legătura dintre PRV și boală.

Analiza genetică a arătat o similaritate strânsă între tulpinile de virus găsite la pacienți. Tulpinile de virus au arătat, de asemenea, similaritate cu tulpinile găsite la liliecii de fructe din Asia și Africa.

Cercetări suplimentare susținute de Departamentul Agriculturii din SUA au descoperit tulpini de PRV strâns înrudite la liliecii de fructe care trăiesc în apropierea locațiilor pacienților de-a lungul bazinului râului Padma. Astfel de descoperiri confirmă rezervoarele de lilieci ca o sursă probabilă de infecție.

Virusul Nipah, care a pus Asia în alertă, este pe lista Organizației Mondiale a Sănătății de germeni periculoși, care la un moment dat ar putea declanșa o pandemie.