Un singur vaccin ar putea asigura protecție contra tusei, gripei și răcelii. FOTO> Getty Images

Un singur vaccin sub formă de spray nazal ar putea proteja împotriva tuturor formelor de tuse, a răcelii și gripei, dar și împotriva infecțiilor bacteriene ale plămânilor, afirmă cercetători din SUA.

Echipa de la Universitatea Stanford și-a testat "vaccinul universal" pe animale, scrie BBC. Abordarea lor reprezintă o "schimbare radicală" față de modul în care au fost concepute vaccinurile timp de peste 200 de ani, spun cercetătorii.

Experți din domeniu spun că deși este într-un stadiu incipient, studiul ar putea reprezenta "un pas major înainte".

Vaccinurile actuale pregătesc organismul să lupte împotriva unei singure infecții. Un vaccin împotriva rujeolei protejează doar împotriva rujeolei, iar unul împotriva varicelei protejează doar împotriva varicelei.

Metoda descrisă în revista Science nu "antrenează" sistemul imunitar. În schimb, imită modul în care celulele imunitare comunică între ele.

Vaccinul se administrează ca spray nazal și lasă în plămâni globule albe numite macrofage într-o stare de "alertă", gata să intre în acțiune indiferent ce infecție încearcă să pătrundă. În cazul experimentelor făcute pe animale, efectul a durat aproximativ trei luni.

Cercetătorii au arătat că această stare de pregătire ridicată a dus la o reducere de 100 până la 1.000 de ori a numărului de virusuri care reușesc să treacă de plămâni și să ajungă în organism. Echipa de cercetare a arătat că vaccinul protejează și împotriva a două specii de bacterii: Staphylococcus aureus și Acinetobacter baumannii.

Totuși, încă sunt întrebări care nu au răspuns. În timpul experimentelor, vaccinul a fost administrat ca spray nazal, însă este posibil ca, la oameni, să fie nevoie să fie inhalat printr-un nebulizator pentru a ajunge în profunzimea plămânilor.

Nu se știe dacă același efect poate fi obținut la oameni sau cât timp ar rămâne sistemul imunitar în acea stare de alertă. Există diferențe între sistemul imunitar al șoarecilor și cel al oamenilor, iar imunitatea noastră este modelată de zeci de ani de infecții.

De aceea, cercetătorii au în plan studii în care o persoană este vaccinată și apoi infectată în mod deliberat, pentru a vedea cum reacționează organismul.

Echipa de cercetare din SUA consideră că un astfel de vaccin ar trebui folosit pentru a completa, nu pentru a înlocui, vaccinurile existente.

În primele faze ale unei pandemii, așa cum a fost cea de Covid, un vaccin universal ar putea câștiga timp și ar putea salva vieți până când este dezvoltat un vaccin specializat.