Șapca, de la accesoriu sportiv la fashion statement

Indiferent că apară de ploaie, de soare sau are doar un scop estetic, șapca a trecut de bariera timpului și nu dă semne că se va retrage.

Nu se cunoaște cu exactitate momentul în care a apărut pe piață acest accesoriu, dar un lucru este clar: a făcut istorie. Cele mai multe surse afirmă că șapca a fost creată pentru prima oară de către englezi, în secolul al XIV-lea, și a fost purtată predominant de către clasa muncitoare, timp de aproximativ cinci secole. Treptat, tot mai mulți bărbați din categorii sociale superioare s-au afișat purtând șepci la ținute mai puțin protocolare. Iată că acum, sute de ani mai târziu, acest accesoriu a reușit să găsească loc în garderobele noastre, fiind în ton cu fiecare trend.

La începutul secolului XX, Ehrhardt Koch a revoluționat industria pălăriilor, creându-și propria firmă: New Era Cap Company. După o experiență de 18 ani, acumulată la compania Miller Brother's Cap, acesta și-a urmat visul de a-și crea propria companie, împrumutând suma de bani necesară de la o persoană din familie.

Micul accesoriu ce a făcut istorie în modă

Sapca New Era a devenit atât de importantă în industrie, încât compania este și acum deținută de fiul fondatorului. Cunoscută inițial ca șapcă de baseball, aceasta a luat, în timp, mai multe forme și roluri, trecând de la funcția de protecție la cea de fashion statement. Nu mică ne-a fost mirarea când am regăsit acest accesoriu în colecțiile marilor case de modă. Și, odată cu evoluția modei, descoperim că nu doar șepcile din materiale scumpe sunt în vogă, ci și cele clasice. Popularitatea lor este atât de mare încât inclusiv patrupedele le poartă, regăsindu-se în toate pet shop-urile.

Deși nu multă lume își dă seama, șepcile sunt împărțite pe mai multe modele, suficient de versatile încât să se potrivească nevoilor fiecărei persoane. Iată câteva dintre cele mai uzuale modele de șepci:

Șapca strapback

Este, probabil, cea mai cunoscută în rândul populației de pe întreg Globul. O avem cu toții în casă (modele mai vechi sau mai noi) și o identificăm adesea cu sportul care a făcut-o celebră: baseball-ul. A fost creată special pentru echipa Cleveland Indians și a fost nevoie de puțin timp până când a fost dorită și de alte echipe. Nu exista niciun magazin de suveniruri care să nu o comercializeze, fiind unul din cele mai bine vândute produse, numai bun pentru a lua autograf de la idoli. O iubim deoarece are dimensiunea reglabilă, iar femeile își pot strânge părul într-o coadă fixă.

Șapca fitted

A fost prima șapcă creată de către compania New Era, în prima jumătate a secolului XX și, deși scopul ei era cu totul altul, noi o atribuim cel mai adesea iubitorilor de hip hop. Fie că are viziera dreaptă, fie curbată, aceasta este mai scurtă decât la alte modele, ceea ce îi asigură, de cele mai multe ori, un scop strict estetic.

Șapca trucker

Este atribuită, așa cum indică și numele, șoferilor de camion. Este iubită și purtată de către toată lumea, datorită plasei din partea din spate, ideală pentru zilele călduroase. O vedem adesea purtată de către sportivi, deoarece are o greutate redusă și oferă scalpului posibilitatea de a respira, împiedicând transpirația.

Dad cap

Oare există vreun tată care nu are în colțul său de dulap o șapcă? Este perfectă pentru diferite activități (de la joaca în parc cu cei mici până la inevitabilele reparații în casă), iar faptul că este reglabilă îi oferă un plus valoare. Nu de puține ori, pe lângă scopul său practic, aceasta mai are și unul social: este perfectă pentru a ascunde părul netuns.

Astfel, indiferent de modelul, materialul sau culoarea sa, șapca și-a consolidat un loc fruntaș, pe termen lung, în alegerile noastre în materie de modă.