Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut

Când Cassie Donegan a fost încoronată Miss America, nu și-a imaginat niciodată că victoria ei va fi rapid umbrită de un val de critici îndreptate asupra aspectului ei.

Mai mulți utilizatori online au inundat rapid rețelele sociale cu critici dure la adresa machiajului ei din concurs. Aceștia au susținut că aspectul tinerei de 28 de ani părea încărcat și aspru sub luminile puternice ale scenei. Unii au afirmat chiar că locul doi, Sadie Schiermeyer, reprezentanta Texasului, ar fi trebuit să câștige în locul ei, telatează New York Post.

Donegan, care a reprezentat statul New York la concursul din 7 septembrie de la Orlando, Florida, a declarat pentru Fox News Digital că nu lasă cuvintele pline de ură să o afecteze.

„Realitatea este că, atunci când se întâmplă ceva important ca acest lucru, vor exista multe opinii”, a spus ea.

„Fiecare are dreptul la propria opinie, mai ales într-un forum atât de public precum internetul... Da, există acea negativitate și aceea este adevărul lor. Au voie să aibă această opinie, iar eu respect asta în totalitate. Dar sunt înconjurată de multă dragoste și mult sprijin din partea multor oameni care mă susțin... Nu permit ca negativitatea lor să umbrească lucrul cu adevărat incredibil care se întâmplă”.

Donegan a subliniat că este mai concentrată să fie un model pentru fetele tinere din întreaga țară.

„Pot să mă uit la aceste fetițe și să le spun: ‘Nu sunt foarte diferită de voi acum, și sunteți capabile să faceți orice vă doriți’”, a spus ea. „Vreau să creadă în ele însele, pentru că dacă nu o fac, nimeni altcineva nu o va face. Puterea și încrederea vin cu adevărat din interior. Și dacă există măcar o mică parte din mine care le aprinde acea scânteie, atunci mi-am adus contribuția. Va fi ceva pentru care voi fi recunoscătoare”.

Miss America, un concurs strălucitor, a luat naștere dintr-o competiție de frumusețe din Atlantic City în 1921, la un an după ce femeile au primit drept de vot. Mulți participanți declară că organizația – un important furnizor de burse pentru tinere – le-a schimbat viața, deschizându-le uși atât personal, cât și profesional.

Organizația, unul dintre cele mai recunoscute branduri din SUA, oferă anual burse în valoare de peste 5 milioane de dolari, plus ajutoarea de milioane de dolari.

Câștigătoarea Miss America de anul trecut, Abbie Stockard din Alabama, a încoronat-o pe succesoarea ei. Victoria lui Donegan a inclus o bursă de școlarizare de 50.000 de dolari, plus o bursă suplimentară de 3.000 de dolari pentru performanța din cadrul competiției preliminare de talente.

Donegan a spus că a fi înconjurată de oameni care „îți oferă pozitivitate” este cheia pentru a face față cuvintelor pline de ură din online.

„Știu că este foarte greu”, a mărturisit ea. „Este greu să nu-ți deschizi telefonul și să nu vrei să vezi ce spun oamenii... Am auzit odată că părerea altora despre tine nu este problema ta. Este ceva după care am încercat să mă ghidez. Opinia lor despre mine este valabilă pentru că este adevărul lor, dar asta nu înseamnă că este și părerea mea despre mine.

Mă întreb: ‘Mi-ar spune asta direct dacă nu ar fi în spatele unui ecran?’... La sfârșitul zilei, dacă te înconjori de pozitivitate și de oamenii care te cunosc, te iubesc și te văd, atunci toate celelalte zgomote contează mult mai puțin”, a spus ea.

Tânăra, care este cântăreață și a reușit să aibă reușite în caroeră, a spus că și-a dezvoltat rezistență de-a lungul anilor. „Sunt dintr-un oraș mai mic. Am crescut într-o familie cu venituri mici”, a spus ea. „Am avut multe greutăți în copilărie. Am fost chinuită destul de rău. Mama mea a avut multe probleme de sănătate. A suferit primul din mai multe accidente vasculare când eu aveam doar nouă ani”.

„Nu este neapărat fundalul la care s-ar gândi cineva când vede ceva atât de glamuros ca oportunitatea Miss America”, a remarcat Donegan. „Dar dacă lași viața și circumstanțele să-ți controleze rezultatul, atunci te-ar putea împiedica să ajungi în locuri precum Miss America”.

„Nu am purtat o rochie de 10.000 de dolari”, a continuat ea. „Costumul meu pentru concurs a fost primit și sponsorizat. Machiajul pe care l-am folosit, o parte a venit din farmacii. Cealaltă parte a fost sponsorizată. Nu există reguli care să spună că trebuie să cheltuiești o anumită sumă de bani sau să vii dintr-un anumit mediu sau stil de viață pentru a fi Miss America sau pentru a fi orice vrei să fii. Dacă măcar o persoană poate înțelege asta și să creadă despre sine că circumstanțele nu decid rezultatul, atunci mi-am atins scopul”.

Donegan a adăugat că un mesaj important pe care vrea să-l sublinieze în timpul mandatului ei este unitatea în această perioadă complicată din SUA.

„Sunt fiica unui veteran al Marinei Statelor Unite”, a spus ea. „Vin dintr-o lungă serie de veterani. Fratele meu este acum, de asemenea, în procesul de a se alătura forțelor armate. Sunt foarte mândră de forțele noastre armate aici, în Statele Unite.

Cred că a vedea acea dedicație zi de zi pentru a proteja țara, a proteja lucrurile pe care țara noastră a fost fondată, să avem egalitate pentru toți. Să putem avea spații pline de dragoste și bunătate. Să te poți uita la vecinul tău și să-i spui, ‘Scopul tău este la fel de important ca al meu’”.