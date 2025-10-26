"Secretul Secretelor", noul roman al lui Dan Brown, se poate precomanda în română. "E un fel de Codul lui Da Vinci la puterea 100"

Noul roman al lui Dan Brown, "Secretul Secretelor", considerat evenimentul editorial al anului, va fi disponibil şi în limba română la începutul lunii decembrie. Cartea poate să fie deja precomandată de pe site-urile de specialitate, iar editura promite că va fi vorba despre o ediţie spectaculoasă. Secretul Secretelor a intrat deja în clasamentele internaţionale, iar lansarea sa, după 8 ani de pauză, reprezintă un moment important pentru fanii lui Robert Langdon din întreaga lume.

România are motive speciale să fie atentă la această lansare: stilul lui Brown — care împleteşte simboluri istorice, artă, religie şi știință de ultimă oră — a atras deja milioane de cititori în limba română, iar decorul inedit al Pragăi aduce un aer nou seriei. În plus, trebuie remarcat faptul că romanul este descris de autor ca "cel mai complicat şi ambiţios până acum" — ceea ce promite o lectură spectaculoasă şi pentru cititorii din România. De altfel, autorul are şi un mesaj pentru cititorii de la noi.

"Ce mesaj aveţi pentru cititorii din România şi dacă vă gândiţi să scrieţi şi o carte despre România, suntem puţin invidioşi pe cei din Praga.

Le mulţumesc pentru răbdare cititorilor mei din România. De altfel România e cu siguranţă unul dintre locurile pe care îmi doresc să le vizitez şi despre care mi ar plăcea să scriu", a spus Dan Brown la Praga.

Traducerea în limba română este aproape gata şi este făcută de o traducătoare care a lucrat la toate variantele de la noi ale cărţlor lui Dan Brown. Adriana Bădescu povesteşte că e o adevărată provocare pentru ea să lucreze la acest proiect, pe de o parte pentru că o prinde firul cărţii şi intră în atmosfera ei, ca un actor într-un rol. Îi place să prindă şi să surprindă atmosfera, să povestească practic ca pe o adevărată experienţă. E o carte provocatoare şi pentru că sunt multe simboluri, multe coduri pe care le rezolvă protagoniştii. Preferă să nu citească înainte, dar recunoaşte că uneori îi e greu să nu tragă cu ochiul.

"Îmi e puțin mai ușor când cunosc autorul, așa cum îl cunosc pe Dan Brown, lucrând la toate cărțile anterioare, și îmi e deja familiar stilul lui. Deși niciun roman nu seamănă unul cu altul, ceea ce le unește e felul în care îmbină realul cu imaginarul", a mărturisit Adriana Bădescu, traducătoarea lui Dan Brown.



Cartea poate fi deja precomandată, pe site urile de specialitate.

"Această carte, Secretul Secretelor, e un fel de Codul lui Da Vinci la puterea 100 şi nu exagerez. E atât de acaparatoare, de neaşteptată. Nu eşti un cititor pasiv în cartea asta", a spus Paul Scarlat, redactorul "Secretul Secretelor"

Precomanda cărţii, care va fi disponibilă la începutul în lunii decembrie, se poate face deja online. Cei care o cumpără deja sunt primii care o vor primi. Şi care, pe lângă aventurile spectaculoase, vor descoperi şi o altă Praga decât cea pe care o cunosc sau, dacă nu au vizitat deja oraşul, cu siguranţă vor dori să o facă.



"Ediţia în limba română va avea cam 700 de pagini şi condiţii grafice deosebite", a mai spus Scarlat.

Fără respiraţie, aşa se citeşte noul roman al lui Dan Brown, spun cei care au citit-o deja. Trece dintr-o acţiune în alta, ca într un film, cu un ritm extraordinar şi este, practic, evenimentul editorial al anului 2025. Între timp, editura a reeditat celealte cărţi ale lui Dan Brown, care pot fi cumpărate deja.