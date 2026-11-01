Semne pe care ni le transmite natura când urmează o iarnă grea. Ce înseamnă dacă vin păianjeni în casă

2 minute de citit Publicat la 11:00 01 Noi 2026 Modificat la 11:00 01 Noi 2026

Potrivit unei credințe populare, apariția păianjenilor în număr mare ar putea anunța o iarnă geroasă. Foto: Getty Images

Veverițele care adună provizii sau păianjenii care apar tot mai des în locuințe sunt câteva dintre semnele pe care tradițiile populare le asociază cu o iarnă grea. Comportamentul animalelor a fost folosit din vechime pentru a încerca să anticipeze schimbările vremii, însă specialiștii avertizează că aceste indicii din natură nu pot înlocui prognozele meteorologice, potrivit Mirror.

Ce înseamnă dacă apar mulți păianjeni în casă

În fiecare toamnă, oamenii observă că păianjenii devin mai vizibili în locuințe. Potrivit unei credințe populare, apariția lor în număr mare ar putea anunța o iarnă geroasă.

Explicația este însă mai puțin spectaculoasă. În această perioadă, masculii unor specii ajung la maturitate și pleacă în căutarea femelelor. Astfel, păianjenii se deplasează mai mult și pot fi observați mai des în interiorul caselor.

Totodată, pânzele mai mari sunt asociate, în tradiția populară, cu apropierea frigului. În realitate, dimensiunea acestora poate fi explicată prin faptul că au fost construite de exemplare adulte, nu neapărat din cauza schimbării vremii care urmează.

Prin urmare, prezența păianjenilor în locuință nu reprezintă o dovadă că iarna va fi mai aspră decât de obicei.

Veverițele care adună provizii pot anunța o iarnă grea?

Un alt exemplu des întâlnit în folclor este comportamentul veverițelor. Dacă acestea par mai grăsuțe toamna sau sunt văzute adunând cantități mari de nuci și alte semințe, există credința că se pregătesc pentru o iarnă cu temperaturi foarte scăzute.

În realitate, veverițele își fac provizii pentru lunile în care hrana este mai greu de găsit. Activitatea lor este influențată de ciclurile naturale, de disponibilitatea alimentelor și de nevoile fiecărui animal.

Nici aspectul mai robust al veverițelor nu poate fi folosit, singur, pentru a anticipa cât de rece va fi sezonul rece.

Omizile care ar putea prevesti vremea din timpul iernii

O altă credință populară se referă la omida-urs, cunoscută în engleză drept „woolly bear caterpillar”. Potrivit acestei tradiții, lățimea benzii maronii de pe spatele omizii ar indica severitatea iernii care urmează.

Cu cât banda maronie ar fi mai lată, cu atât iarna ar urma să fie mai blândă. În schimb, o bandă mai îngustă ar fi interpretată drept un semn al unei ierni mai aspre.

Această metodă nu este însă considerată un instrument meteorologic de încredere. Aspectul omizii poate varia în funcție de mai mulți factori, iar marcajele sale nu oferă o prognoză sigură pentru lunile următoare.

Ce ne pot spune păsările despre vreme

Comportamentul păsărilor este, la rândul său, asociat cu schimbările meteorologice. Migrația timpurie spre sud este interpretată uneori drept un avertisment că urmează temperaturi scăzute.

Păsările pot detecta anumite schimbări ale mediului, inclusiv variații ale presiunii atmosferice, temperaturii și umidității. Unele specii pot percepe inclusiv infrasunetele asociate unor fenomene naturale.

Cu toate acestea, plecarea mai devreme a păsărilor migratoare nu înseamnă automat că va urma o perioadă de frig extrem. Migrația este influențată de numeroși factori, inclusiv durata zilei, disponibilitatea hranei și particularitățile fiecărei specii.

Așadar, deși există numeroase semne din natură asociate cu o iarnă grea, comportamentul animalelor nu poate indica cu precizie cât de rece va fi sezonul. Pentru estimări cât mai sigure, prognozele meteorologice și informațiile furnizate de serviciile specializate rămân cele mai utile repere.