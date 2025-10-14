Sfârșitul unei ere: După 44 de ani, MTV își închide toate canalele TV

2 minute de citit Publicat la 15:12 14 Oct 2025 Modificat la 15:17 14 Oct 2025

După 44 de ani, MTV își închide toate canalele TV până la finalul anului. Foto: Getty Images

După 44 de ani de difuzare neîntreruptă, MTV își va închide toate canalele de televiziune până la finalul anului 2025, scrie Euronews. Decizia aparține gigantului media Paramount Global și face parte dintr-un amplu proces de restructurare și reducere a costurilor, dar și dintr-o schimbare majoră a modului în care publicul consumă muzică, mutându-se tot mai mult în mediul digital.

Pentru cei care și-au petrecut copilăria așteptând cu emoție să vadă cel mai nou videoclip, să urmărească topurile muzicale și să se bucure de tot ce însemna modă și cultură pop, vestea e una dureroasă: un simbol global al divertismentului dispare.

Gigantul media Paramount Global a anunțat că, după 44 de ani de difuzare continuă, o adevărată instituție culturală va fi închisă definitiv până la 31 decembrie 2025.

Vor fi oprite cinci canale îndrăgite: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Închiderea va începe în Marea Britanie și Irlanda, urmând ca semnalul să fie oprit și în Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia. Ulterior, posturile TV vor dispărea în toată lumea, inclusiv în România.

Decizia vine în contextul unor măsuri stricte de reducere a costurilor adoptate de Paramount Global, care se află în plin proces de fuziune cu Skydance Media. Totuși, dincolo de rațiunile financiare, mutarea reflectă o realitate clară: modul în care oamenii consumă muzică și media s-a schimbat radical.

Publicul s-a mutat pe platformele digitale, iar rețelele sociale și serviciile de streaming domină acum piața. În fața acestei concurențe acerbe, televiziunile muzicale nu mai pot ține pasul, deși, timp de decenii, au creat o comunitate globală în jurul muzicii, înlocuită astăzi de experiențe tot mai individuale și personalizate.

Astfel se încheie o moștenire culturală începută în Statele Unite în 1981, când MTV a difuzat pentru prima dată videoclipul „Video Killed The Radio Star” al trupei The Buggles, o alegere aproape profetică.

De atunci, canalul a fost martor și catalizator al unor momente iconice din cultura pop: premiera videoclipului „Thriller” al lui Michael Jackson în 1983, intervenția lui David Bowie care cerea mai multă vizibilitate pentru artiștii de culoare pe MTV News, lansarea reality show-ului revoluționar The Real World la începutul anilor ’90, apariția Nirvanei și a grunge-ului în mainstream cu „Smells Like Teen Spirit”, sau celebrul conflict dintre Courtney Love și Madonna.

MTV a ajuns în Europa în 1987, iar emisiuni precum MTV Unplugged au devenit adevărate instituții. Canalele MTV au transformat videoclipurile promoționale în artă, au lansat cariere, au trecut granițe culturale și au definit generații întregi.

Dar, odată cu apariția rețelelor sociale și a platformelor de streaming la cerere, televiziunea muzicală tradițională a devenit treptat irelevantă.

Brandul MTV nu va dispărea complet, el va continua să existe în mediul digital și prin evenimentele sale emblematice, precum Video Music Awards (VMAs) și Europe Music Awards (EMAs).

Totuși, la finalul anului 2025, ceea ce odinioară însemna „muzică la televizor” va deveni istorie. O epocă se încheie, iar generațiile care au crescut odată cu MTV vor rămâne doar cu amintirea ecranului care a făcut muzica să prindă viață.