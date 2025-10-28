Solistul Coldplay, Chris Martin, ar forma un nou cuplu cu Sophie Turner, după despărțirea de Dakota Johnson. Apar detalii despre idilă

Solistul Coldplay, Chris Martin, ar forma un nou cuplu cu actrița Sophie Turner. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa fotto: Hepta/ Abaca Press

Sophie Turner se întâlnește cu solistul trupei Coldplay, Chris Martin, după ce în sfârșit s-a despărțit de iubitul ei aristocrat, Peregrine „Perry” Pearson, transmite publicația britanică Daily Mail. Actrița din Game of Thrones, în vârstă de 29 de ani, ar fi avut o „întâlnire secretă” cu cântărețul de 48 de ani, chiar după ce ea și Perry au pus capăt relației lor de aproape doi ani.

Chris este, de asemenea, din nou singur, după ce s-a despărțit de actrița americană Dakota Johnson, în vârstă de 35 de ani, în luna iunie, după aproape opt ani de relație și o logodnă.

Între timp, deși în timpul verii au existat mai multe zvonuri despre despărțiri și împăcări între Perry și Sophie, surse apropiate au dezvăluit că cei doi s-au despărțit oficial după o nuntă din înalta societate, la sfârșitul lui septembrie.

Sursele spun că vedeta din Joan și aristocratul au fost văzuți acolo certându-se și discutând aprins între săruturi pasionale pe ringul de dans.

Sophie Turner ar fi ieșit cu Chris Martin la o săptămână după ce s-a despărțit de fostul iubit

Sophie nu s-a întristat prea mult după pierderea viitorului vicont, deoarece, potrivit zvonurilor, a ieșit la o întâlnire cu Chris chiar în săptămâna următoare.

Chris, care s-a „despărțit conștient” (după cum a spus el însuși) de fosta sa soție Gwyneth Paltrow, a petrecut vara la Londra, unde a avut mai multe concerte pe stadionul Wembley, în cadrul turneului Music Of The Spheres al trupei Coldplay.

Însă, deși Sophie pare să fi trecut mai departe alături de solistul Coldplay, se pare că nici Perry nu a pierdut timpul.

Surse au dezvăluit că moștenitorul domeniului Cowdray din West Sussex a fost văzut săptămâna trecută într-un club de noapte la modă din vestul Londrei, ținându-se de mână cu o blondă înaltă și suplă, care semăna izbitor cu Sophie.

Sophie, fană declarată a trupei Coldplay: Fostul ei soț, Joe Jonas, i-a făcut o surpriză video cu Chris Martin acum câțiva ani

De asemenea, se pare că Sophie este o mare fană Coldplay, după ce a „plâns” la un mesaj de ziua ei primit de la noul ei iubit, Chris, într-un videoclip organizat de fostul ei soț, Joe Jonas.

În videoclipul filmat în 2020 pentru emisiunea Cup of Joe a lui Joe, Sophie a fost surprinsă de fostul ei soț, în vârstă de 36 de ani, cu un mesaj video de la actualul ei partener.

Stând într-un restaurant, Joe i-a întins telefonul, spunând: „Am pe cineva care vrea să-ți ureze la mulți ani”.

Sophie, punându-și mâinile la față de surpriză, a strigat: „Este Chris Martin!”

Cântărețul a încheiat videoclipul spunând: „Mulțumesc că ești grozavă, pa” și a trimis un sărut spre cameră.

Sophie părea încântată, încercând să-și țină lacrimile: „Nu o să plâng pe cameră”, a spus ea, înainte să-i înapoieze telefonul lui Joe.

Fostul cuplu părea fericit, Joe râzând de reacția lui Sophie, iar cei doi și-au dat apoi un high-five plin de entuziasm.

Sophie Turner și Joe Jonas au împreună două fetițe

Actrița s-a căsătorit cu Joe în 2019, iar cei doi au împreună două fiice: Willa, de patru ani, și Delphine, de doi ani.

Fostul cuplu și-a finalizat divorțul în septembrie 2024, la puțin peste un an după ce starul Jonas Brothers a cerut separarea.

Între timp, Sophie și Perry au fost văzuți prima dată împreună în 2023, iar înainte să apară zvonurile despre despărțire, au fost fotografiați ultima oară la Festivalul Glastonbury, în iunie.

Ulterior s-a spus că Sophie s-a înscris pe exclusivista aplicație de dating pentru celebrități, Raya, în căutarea iubirii, iar profilul ei ar fi fost observat pe platformă în august.

Totuși, la mijlocul lui septembrie, păreau din nou împreună, fiind văzuți apropiați într-o serie de poze la un eveniment din Londra.

Cine este fostul ei iubit, Peregrine Pearson

Peregrine este fiul cel mare și moștenitorul lui Michael Pearson, al 4-lea viconte Cowdray – fost producător de film care deține o parte semnificativă din imperiul media Pearson.

Domeniul său ancestral găzduiește Cowdray Park Polo Club, care are zece terenuri și organizează peste 450 de meciuri pe an.

Potrivit unor rapoarte din august, Sophie și-ar fi încărcat nouă fotografii pe profilul ei Raya – inclusiv poze din vacanțe și una în care dansează într-o cameră de hotel.

Conform The Sun, actrița și-ar fi trecut interesele pe aplicație ca fiind: „muzică, paste, filme, familie, soare și prieteni”.

Știrile despre despărțirea lor au apărut după ce s-a speculat la începutul anului că cei doi s-au separat, când Sophie l-a șters pe Peregrine de pe Instagram.

Actrița a dezvăluit pentru prima dată că se întâlnește cu fiul vicontelui Cowdray în decembrie 2023, la câteva luni după destrămarea căsniciei ei de patru ani cu Joe Jonas.

Cei doi au documentat adesea relația lor online, iar ultima postare a lui Sophie cu Perry datează din ianuarie.

Deși relația lor părea să fi ajuns într-un punct dificil, la sfârșitul anului trecut se spunea că Sophie se vede având copii cu el.

Chris Martin a format un cuplu timp de opt ani cu Dakota Johnson

Între timp, starul Coldplay Chris și actrița de la Hollywood Dakota au fost legați romantic pentru prima dată în 2017, după divorțul lui din 2015 de câștigătoarea premiului Oscar, Gwyneth Paltrow, 53 de ani, cu care are doi copii.

Chris și Dakota s-au logodit în secret câțiva ani mai târziu.

În iunie anul acesta, cei doi au decis să se despartă după aproape un deceniu de relație.

O sursă a declarat atunci pentru Daily Mail: „Relația lor s-a terminat de ceva vreme, doar că nu reușiseră să facă pasul oficial. Dakota spera în continuare să fie împreună, pentru că îl iubea foarte mult și îi iubea și pe copiii lui.”

Aceeași sursă a continuat: „Despărțirile nu se întâmplă peste noapte – s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori; uneori lucrurile mergeau când erau separați, pentru că distanța face inima să tânjească, dar când se revedeau, micile probleme continuau să se adune până când au realizat că nu mai sunt potriviți unul pentru celălalt.”

Sursa Daily Mail a mai spus că Dakota a fost „devastată” pentru că nu va mai putea petrece atât de mult timp cu fiica lui Chris, Apple (21 de ani), și fiul Moses (19 ani), „dar vrea ca ei să știe că va fi mereu acolo pentru ei”.