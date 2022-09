O sosie a Reginei Elisabeta a II-a anunță că se retrage, după 34 de ani, din respect pentru monarh: "Am două cutii pline cu pălării. Nu o să mai am nevoie de ele"

Sosia Reginei Elisabeta a II-a renunță la job după 34 de ani "din respect", după moartea monarhului, potrivit ladbible.com.

Cu toate acestea, Mary Reynolds își va păstra în continuare ținutele ca amintire și în memoria unei femei care, potrivit ei, "se simțea parte din familie".

Mary, în vârstă de 89 de ani, din Epping, Essex, și-a început cariera de sosie a reginei în 1988, dar a primit comentarii care spuneau că seamănă cu regretatul monarh încă de la vârsta de 17 ani.

În cei 34 de ani de carieră de imitatoare, ea a apărut în diverse filme și emisiuni de televiziune, inclusiv în Doctor Who în 1988 și în filmul de comedie Bullseye în 1990, alături de regretatul Sir Roger Moore.

Când a fost întrebată despre decizia de a se retrage, Mary a spus "Vreau să spun că acum este o schimbare de eră, totul va fi foarte ciudat. Mă uitam la televizor cu o zi înainte și simțeam că vor fi niște vești proaste, care, desigur, au venit în cele din urmă și te fac să te simți foarte, foarte, foarte, foarte trist. Și apoi îți cam dai seama că acela va fi sfârșitul, în ceea ce mă privește... din respect, nu cred că ar trebui să se facă ceva".

"Când i-au pus coroana pe cap, cerul s-a deschis"

Deși Mary crede că decizia de a înceta cariera de imitatoare este cea corectă, ea nu vine fără o mare tristețe.

"Tocmai m-am mutat acasă... și am două cutii pline de pălării și tocmai am găsit un loc unde să le pun și m-am gândit: Nu o să mai am nevoie de ele", a spus ea.

"Te face să te simți foarte trist".

Mary a spus că cel mai probabil va păstra ținutele, deoarece "au făcut parte din viața [ei] atât de mult timp".

În ciuda faptului că nu a întâlnit-o niciodată pe regină, Mary a susținut că a făcut parte din mulțimea de pe Mall la nunta și încoronarea ei.

Ea a spus: "Am dormit peste noapte pe drum cu prietenul meu, în corturi. Ne-am udat foarte tare și am fost foarte norocoși pentru că una dintre clădirile de acolo avea un radio, așa că am auzit întreaga slujbă. Și când i-au pus coroana pe cap, cerul s-a deschis".

Când a fost întrebată ce a învățat de la regretatul monarh, Mary a explicat că a încercat întotdeauna "să se comporte ca regina, să fie drăguță cu oamenii și să-i respecte" și că nu va mai exista niciodată cineva ca regina Elisabeta a II-a.

Mary a spus că regretatul monarh a fost "regina - nu regina Elisabeta, nu regina Angliei, a fost REGINA”.