Activitatea solară poate provoca cutremure pe Pământ. Oamenii de știință au dezvăluit cum este posibil

Cercetătorii au descoperit o corelație între activitatea petelor solare și activitatea cutremurelor de pe Terra. FOTO: Getty Images

Mai mulți cercetători de la o universitate din Japonia au descoperit că activitatea solară poate provoca cutremure pe Pământ și au explicat cum funcționează procesul, transmite Science Alert.

Activitatea solară provoacă activitate seismică pe Terra, potrivit unei echipe de cercetători de la Universitatea din Tsukuba, Japonia.

„Căldura solară determină schimbările de temperatură atmosferică, care, la rândul lor, pot afecta lucruri precum proprietățile rocilor și mișcarea apei subterane. Astfel de fluctuații pot face rocile mai fragile, iar schimbările în precipitații și topirea zăpezii pot modifica presiunea asupra plăcilor tectonice. Deși acești factori pot să nu fie principalii factori ai cutremurelor, ei ar putea juca totuși un rol care poate ajuta la prezicerea activității seismice”, a explicat unul dintre cercetători.

Se întâmplă multe lucruri pe Pământ. Planeta noastră are un interior moale, acoperit de o crustă care este împărțită în mai multe secțiuni și un sistem meteorologic activ. Există o mulțime de potențiali factori declanșatori pentru schimbări semnificative în scoarța planetei care ar putea duce la un cutremur. Nu suntem foarte buni la prezicerea activității seismice, pentru că există prea multe variabile, iar procesul care duce la un cutremur este lung și complicat. Cu toate acestea, cunoașterea factorilor declanșatori înseamnă că am putea evalua mai bine probabilitatea activității seismice și am putea urmări mai atent potențialele semne de avertizare timpurie.

Corelație între activitatea petelor solare și activitatea cutremurelor

Cercetătorii au identificat o corelație între activitatea petelor solare și activitatea cutremurelor într-o lucrare publicată în 2022, iar, potrivit acesteia, căldura ar putea juca un rol important.

Activitatea petelor solare crește și scade odată cu ciclurile de activitate solară, în funcție de câmpul magnetic al Soarelui. Când se ajunge la maximul solar are loc și o mică creștere a temperaturii, cu aproximativ 0,1 până la 0,2 grade Celsius.

În cercetarea ulterioară, experții au investigat în continuare legătura potențială cu temperatura. Ei au adăugat la modelul lor inclusiv înregistrări ale activității petelor solare și înregistrări ale temperaturii suprafeței Pământului, efectuând modele matematice și computaționale pentru a vedea dacă pot stabili o corelație.

Rezultatele lor au arătat că prin faptul că au luat în calcul temperatura de suprafață a fost îmbunătățită acuratețea predicțiilor lor în ceea ce privește cutremurele, în special pentru cutremurele de mică adâncime care își au originea în scoarța superioară a planetei, deoarece acesta este stratul planetei cel mai afectat de temperatura atmosferică și de ciclul apei.

Această descoperire evidențiază cât de complicată este planeta noastră, precum și relația pe care o are cu Soarele, dar ne oferă și încă un instrument de adăugat la setul tot mai mare de variabile de luat în considerare în modelele de predicție a cutremurelor.

„Este o direcție interesantă și sperăm că studiul nostru aruncă o lumină asupra imaginii de ansamblu în ceea ce privește factorii care provoacă cutremurele”, a mai spus unul dintre cercetători,

Cercetarea a fost publicată în Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.