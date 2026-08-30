Ascunse în junglă timp de secole, drumuri incaşe au fost descoperite lângă Machu Picchu. Primele imagini surprinse de arheologi

Drumuri incașe necunoscute, descoperite în jungla de lângă Machu Picchu. Sursa colaj foto: Getty Images & Facebook/Universitatea de Știință și Tehnologie din Wrocław

Arheologii peruani şi cei polonezi au găsit drumuri precolumbiene necunoscute anterior în apropiere de Machu Picchu, în Peru. Această descoperire impresionantă oferă noi dovezi că incașii au dezvoltat ambele părți ale Văii Urubamba, relatează Greek Reporter. Machu Picchu, una dintre Noile Șapte Minuni ale Lumii, este cel mai cunoscut sit supraviețuitor al civilizației incașe. Cercetătorii nu dezvăluie locațiile exacte ale drumurilor pentru a proteja vestigiile arheologice de eventualele distrugeri provocate de căutătorii amatori de comori, a precizat directorul Centrului de Studii Andine din cadrul Universității din Varșovia, profesorul Mariusz Ziółkowski.

O echipă de arheologi din Peru și Polonia a identificat drumurile care au o lungime de peste 2,5 kilometri în timpul unor cercetări de teren, desfășurate la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august 2026. Pădurile tropicale dense ascunseseră privirii traseele, potrivit sursei citate.

Drumurile precolumbiene necunoscute anterior duc spre platforme și terase situate în apropierea Zidului Mandor, cunoscut şi sub numele Muralla de Mandor. Zona se află de cealaltă parte a râului Urubamba față de Machu Picchu, vizavi de faimoasa așezare incașă.

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Cercetătorii peruani şi cei polonezi au utilizat scanarea LiDAR (Light Detection and Ranging) cu ajutorul dronelor pentru a studia peisajul puternic împădurit. Tehnologia LiDAR transmite impulsuri laser către sol pentru a genera hărți detaliate ale terenului, fiind capabilă să dezvăluie drumuri, structuri și alte elemente arheologice mascate de vegetație.



Profesorul Mariusz Ziółkowski, directorul Centrului de Studii Andine din cadrul Universității din Varșovia, a declarat că descoperirea revizuiește semnificativ ideile anterioare despre modul în care funcționa complexul, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Greek Reporter.

Descoperirea schimbă perspectiva asupra complexului extins de la Machu Picchu

Descoperirile ar putea modifica modul în care cercetătorii înțeleg cum era organizat complexul extins de la Machu Picchu. Imperiul Inca a devenit cea mai puternică civilizație din America de Sud precolumbiană, dezvoltând un sistem vast de așezări și infrastructură de-a lungul Anzilor.

Cercetările arheologice din regiunea Cusco au scos la iveală, de asemenea, construcții incașe ascunse. În 2025, cercetătorii au anunțat descoperirea unei rețele de tuneluri incașe sub orașul Cusco, identificată cu ajutorul tehnologiei geofizice.

Lucrările arheologice din regiunea Cusco au scos, de asemenea, la iveală construcții incașe ascunse. În 2025, cercetătorii au anunțat descoperirea unei rețele de tuneluri incașe sub Cusco, identificată cu ajutorul tehnologiei geofizice.

Peste 60 de situri arheologice sunt cunoscute în Parcul Național Machu Picchu. O rețea de drumuri conectează siturile, care aveau diverse funcții în jurul așezării principale, cunoscută sub numele de Llaqta de Machu Picchu.

Majoritatea siturilor cunoscute se află pe malul stâng al râului Urubamba. Această distribuție sugerează că incașii și-au concentrat o mare parte din dezvoltare acolo. Drumurile identificate recent oferă dovezi ale unei activități incașe semnificative și de cealaltă parte a văii. De asemenea, drumurile au jucat un rol important în alte societăți precolumbiene din Peru.

La începutul anului 2026, arheologii au documentat un drum ceremonial antic construit de civilizația Chimú în nordul Peru, oferind un alt exemplu despre modul în care rutele au modelat peisajele antice.

Cercetătorii din Peru şi Polonia planifică noi cercetări și săpături lângă Machu Picchu

Descoperirea a pornit dintr-un parteneriat științific început în 2008 între Centrul de Studii Andine al Universității din Varșovia, autoritățile culturale din Cusco și Sanctuarul Arheologic Național Machu Picchu.

Echipa din acest an a inclus arheologi și specialiști în teledetecție din Polonia și Peru. Dr. Bartłomiej Ćmielewski, de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Wrocław, a coordonat scanarea LiDAR realizată cu ajutorul dronelor.

Echipa din acest an a inclus arheologi și specialiști în teledetecție din Polonia și Peru. Dr. Bartłomiej Ćmielewski, de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Wrocław, a coordonat scanarea LiDAR cu ajutorul dronelor.

Dr. Jan Kłaput de la Universitatea din Varșovia, Dr. Paweł Dąbek de la Universitatea de Științe ale Mediului și Vieții din Wrocław și arheologul peruan Jeff Rocky Contreras Soto au participat, de asemenea, la cercetări. Dr. Nino del Solar Velarde de la DDC Cusco a coordonat activitățile de teren, pe care Universitatea din Varșovia le-a finanțat.

Cercetătorii discută cu autoritățile culturale din Peru un cadru pentru continuarea colaborării în următorii ani. Echipa intenționează să finalizeze studiul bazat pe teledetecție în următorul sezon de lucru pe teren, înainte de a începe investigațiile propriu-zise, ​​inclusiv săpături parțiale ale drumurilor și ale structurilor asociate.

Potrivit sursei citate, cercetătorii nu dezvăluie locațiile exacte ale drumurilor descoperite recent lângă Machu Picchu. Profesorul Mariusz Ziółkowski a precizat că această discrețiea re scopul de a proteja vestigiile arheologice de deteriorarea provocată de căutătorii amatori de comori.