Top 10 cele mai frumoase locuri din lume aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO și cât de aproape sunt de România

Top 10 cele mai frumoase locuri din lume aflate în Patrimoniul Mondial UNESCO FOTO: Getty Images

Un sit din Patrimoniul Mondial este un obiectiv sau o zonă care beneficiază de protecție legală în cadrul unei convenții internaționale supravegheate de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Aceste situri au fost stabilite pentru a recunoaște, celebra și proteja unele dintre cele mai extraordinare și unice locuri din lume.

Un sit poate reprezenta o realizare remarcabilă a omenirii, poate oferi dovezi ale istoriei noastre intelectuale și culturale comune sau poate fi de o frumusețe naturală excepțională.

The Luxury Travel Expert a făcut o listă cu cele mai populare 10 situri UNESCO din lume, care lasă o impresie puternică și în care orice călător ar reveni, o parte din ele fiind la câteva ore de zbor de România.

În prezent, peste 1.200 de situri sunt listate de UNESCO.

Borobudur, Indonezia

Borobudur, situat în inima insulei Java din Indonezia, este cel mai mare și mai magnific templu budist din lume. Recunoscut ca sit UNESCO din 1991, este o capodoperă arhitecturală și culturală. Templul este compus din nouă platforme suprapuse - șase pătrate și trei circulare - încoronate de o cupolă centrală și înconjurate de 72 de statui ale lui Buddha, fiecare așezată într-o stupă perforată.

Construit în secolul al IX-lea sub dinastia Syailendra, designul Borobudur reflectă influența arhitecturii Gupta din India, însă include suficiente elemente și scene locale care îl fac distinct indonezian.

Amplasat în câmpia luxuriantă Kedu, cu vulcani activi înalți ca fundal dramatic, cadrul amplifică măreția și prezența spirituală a templului.

Astăzi, Borobudur este cea mai vizitată atracție turistică din Indonezia, dar, în același timp, continuă să fie un loc vital de cult și pelerinaj.

Bruges, Belgia

Bruges este adesea considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa. Întregul său centru istoric, recunoscut ca sit UNESCO din 2000, și-a păstrat caracterul medieval în timp ce a evoluat elegant de-a lungul secolelor. Arhitectura sa gotică bogată reflectă trecutul orașului ca unul dintre marile centre comerciale și culturale ale continentului.

Bruges este plin de clădiri medievale excepționale și este celebru ca fiind locul unor pictori flamanzi timpurii - o moștenire care a captivat vizitatorii de-a lungul generațiilor.

Cu centrul orașului închis traficului auto, farmecul său este cel mai bine descoperit pe jos, deși o plimbare liniștită cu barca pe canalele sale este o experiență de neratat.

Deoarece aceste căi navigabile conectează Bruges cu Marea Nordului, orașul este adesea numit „Veneția Nordului”, deși unii spun că ar fi mai potrivit să numim Veneția „Bruges-ul Sudului”.

Cappadocia, Turcia

Cappadocia, inclusă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1985, are unul dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Terenul său extraterestru a fost format acum circa 60 de milioane de ani prin straturi de lavă aruncate de vulcani antici. Regiunea a fost locuită prima dată în era paleolitică, devenind apoi un centru al creștinismului în perioada romană.

Casele și bisericile săpate în stâncă ofereau adăpost și erau locuri de educație și viață culturală pentru creștinii care fugiseră de persecuțiile romane. Densitatea impresionantă de celule, biserici, orașe subterane enorme fac din Cappadocia unul dintre cele mai mari și spectaculoase complexe subterane din lume.

Astăzi, iubitorii de natură pot admira peisajul său suprarealist și pot experimenta armonia unică dintre istorie și frumusețe naturală cel mai bine în timpul unei plimbări cu balonul cu aer cald, la răsăritul soarelui, deasupra văilor.

Insulele Galápagos, Ecuador

Insulele Galápagos, situate în Oceanul Pacific, la aproximativ 1.000 km de coasta Ecuadorului, au rămas o minune naturală ascunsă milioane de ani. Astăzi, acest arhipelag și vasta sa rezervație marină sunt celebrate ca un „muzeu viu și o vitrină a evoluției”.

Poziționate la punctul de întâlnire a trei curenți oceanici, insulele dispun de unul dintre cele mai bogate ecosisteme marine de pe Pământ. Activitatea seismică și vulcanică continuă modelează peisajul, reflectând aceleași procese care au format inițial insulele. Combinate cu izolarea extremă, acestea au dat naștere unei biodiversități extraordinare de plante și animale, inclusiv iguane marine, cormorani care nu pot să zboare, testoase uriașe, cactuși impunători, copaci endemici și numeroase subspecii de păsări. Această biodiversitate remarcabilă l-a inspirat pe Charles Darwin în dezvoltarea teoriei evoluției prin selecție naturală, după vizita sa aici, în 1835.

Praga, Republica Cehă

Praga, capitala Cehiei, este adesea numită „orașul celor o mie de turnuri” datorită bogăției monumentelor istorice frumos conservate, care acoperă aproape toate epocile istoriei. Între secolele XI și XVIII, au fost construite Orașul Vechi, Orașul Mic și Orașul Nou, reflectând influența arhitecturală și culturală imensă a orașului încă din Evul Mediu.

Printre cele mai emblematice obiective ale Pragăi se numără podurile care traversează râul Vltava, cu elegantul Pod Carol fiind cel mai cunoscut. Totuși, impresionanta Piață a Orașului Vechi și Castelul Praga sunt la fel de spectaculoase. La acestea se adaugă străzile pietruite și aleile pitorești care șerpuiesc prin oraș, iar astfel devine clar de ce Praga este considerată una dintre cele mai fermecătoare destinații din Europa.

Chiar și cei mai experimentați călători ar avea dificultăți să reziste farmecului acestui oraș vibrant, plin de viață și pitoresc.

Parcul Național Yellowstone, SUA

Înființat în 1872, Yellowstone a fost desemnat primul parc național al Americii, o idee care s-a răspândit ulterior în întreaga lume. Crearea sa a avut scopul de a proteja majoritatea gheizerelor planetei, împreună cu nenumărate alte minuni termale, formând un peisaj aproape extraterestru de aburi, piscine clocotitoare și nămol fierbinte.

Peste un secol mai târziu, în 1978, Yellowstone a fost inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, devenind primul sit ce aparține Statelor Unite. Dincolo de minunile sale geotermale, Yellowstone cuprinde vaste zone sălbatice cu lanțuri muntoase, lacuri pure, cascade și dramaticul „Marele Canion al Yellowstone”.

Parcul este, de asemenea, unul dintre cele mai bune locuri pentru a observa fauna din America de Nord: urși grizzly și urși negri, bizoni, oi de munte bighorn, elan și căprioare moose.

Cu minunile sale naturale și fauna abundentă, Yellowstone este o destinație de neuitat.

Taj Mahal, India

Agra, un oraș antic situat pe malurile râului Yamuna, este menționat în Mahabharata, dar a devenit faimos drept capitală a Imperiului Mughal între 1556 și 1658. Renumit pentru arhitectura sa mughală, Agra este cunoscut mai ales ca locul în care se află una dintre cele Șapte Minuni ale Lumii: Taj Mahal, o capodoperă din marmură de o eleganță și perfecțiune arhitecturală fără egal.

Taj Mahal a fost comandat de împăratul Mughal, Shah Jahan, în memoria soției sale iubite, împărăteasa Mumtaz Mahal, care a murit în 1631 la nașterea celui de-al 14-lea copil al lor. Când Shah Jahan a murit în 1666, a fost îngropat lângă ea, în mausoleu.

Una dintre cele mai fermecătoare calități ale Taj Mahal este modul în care marmura sa translucidă își schimbă culoarea pe parcursul zilei, de la răsărit până la miezul nopții, dându-i o aură magică. Acest efect eteric reflectă perfect viziunea lui Shah Jahan despre mormânt și grădinile sale înconjurătoare ca simbol al paradisului pe pământ.

Dolomiți, Italia

Întinzându-se de-a lungul Alpilor de înaltă altitudine, unde se întâlnesc Italia, Austria și Elveția, Dolomiții formează un lanț muntos dramatic, încununat de 18 vârfuri ce depășesc 3.000 m. Renumiți pentru frumusețea lor uluitoare, acești munți sunt definiți prin pereți verticali, stânci abrupte și o concentrație remarcabilă de văi lungi, înguste și adânci.

Modelați timp de peste 200 de milioane de ani, masivele dolomitice continuă să evolueze prin procese naturale dinamice, cu alunecări frecvente de teren, inundații și avalanșe. Eroziunea a sculptat calcarul într-un peisaj suprarealist de ace ascuțite, turnuri și piramide, un spectacol impresionant unic în lume.

Recunoscuți ca sit UNESCO în 2009, Dolomiții sunt un adevărat paradis pentru drumeți. Traseele bine marcate fac ca plimbările de o zi să fie accesibile pentru majoritatea vizitatorilor, în timp ce drumeții experimentați se pot provoca cu trasee solicitante de mai multe zile prin acest peisaj alpin extraordinar.

Angkor Wat, Cambodgia

Angkor Wat, desemnat sit UNESCO în 1992, este cea mai renumită comoară arheologică din Asia și principala atracție a Regatului Cambodgiei pentru călătorii din întreaga lume. Odată inima marelui Imperiu Khmer (secolele IX–XV), Angkor a devenit cea mai mare așezare preindustrială cunoscută, acoperind o suprafață aproximativ egală cu cea a Parisului modern.

În credința khmeră, fiecare rege avea un rol divin, iar pentru a afirma această legătură sacră între conducător și divinitate, fiecare monarh comanda construirea unui templu.

Astăzi, situl cuprinde zeci de temple extraordinare, inclusiv Angkor Wat însuși, silueta sa iconică fiind cea mai impresionantă la răsărit; Bayon, celebru pentru fețele senine și zâmbitoare sculptate în turnurile masive de piatră; și Ta Prohm, o ruină fermecător de frumoasă, împletită cu rădăcinile junglei.

Pentru a asigura conservarea acestui peisaj cultural de neprețuit, UNESCO a implementat un program amplu de protejare a Angkorului și a împrejurimilor sale.

Machu Picchu, Peru

Întinzându-se pe vârful unui munte, Machu Picchu din Peru este o cetate impunătoare construită din blocuri uriașe de piatră îmbinate fără mortar, formând unul dintre cele mai importante centre religioase, politice și culturale ale Imperiului Inca.

Redescoperit pentru lumea modernă în 1911 de către Hiram Bingham, orașul este împărțit în două sectoare principale: zona agricolă, cu o rețea extinsă de terase, și sectorul urban, care include structuri remarcabile precum Templul Soarelui. Terasele verzi luxuriante și munții înalți care înconjoară situl creează un peisaj de o frumusețe uluitoare, depășind așteptările fiecărui vizitator.

Nicio fotografie, oricât de iconică, nu reflectă pe deplin pitorescul Machu Picchu, care se agață de stâncă și de junglă în Anzi. Amplasat la joncțiunea dramatică dintre Anzii peruvieni și Bazinul Amazonului, Machu Picchu este sit UNESCO din 1983.