Astronauții misiunii Crew-11 se simt bine după revenirea pe Pământ, anunță NASA: „Echipajul a fost în spaţiu puţin sub 170 de zile”

Stația Spațială Internațională. Foto: Hepta

Cei patru astronauţi ai misiunii Crew-11 a SpaceX, ce au revenit joi de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) sunt în formă bună după prima evacuare medicală a unui echipaj ISS, conform unui comunicat al NASA, transmite vineri Space.com, potrivit Agerpres.



Cei patru membri ai echipajului, astronauţii NASA Mike Fincke şi Zena Cardman, astronautul japonez (JAXA) Kimiya Yui şi cosmonautul Oleg Platonov (Roskosmos) au fost nevoiţi să-şi scurteze misiunea de 6 luni cu aproape o lună, după ce unul dintre ei a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care s-a spus doar că nu reprezintă o urgenţă medicală. NASA nu a dezvăluit nici identitatea astronautului bolnav.



Într-o conferinţă de presă organizată joi, administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că membrul echipajului care a făcut obiectul îngrijorării medicale "se simte bine" şi că agenţia va oferi mai multe informaţii atunci când va fi cazul.



Isaacman a adăugat că această capacitate a agenţiei de a aduce acasă echipajul mai devreme şi de a-l recupera în siguranţă arată ceea ce face NASA cel mai bine. "Deşi aceasta a fost prima dată când a trebuit să aducem echipajul înainte de termen, NASA era pregătită", a spus Isaacman. "Exact acesta este motivul pentru care ne antrenăm, iar aceasta este NASA la cel mai înalt nivel."



Issacman şi Joel Montalbano, administrator asociat adjunct al NASA pentru operaţiuni spaţiale, au menţinut un ton pozitiv atunci când au discutat despre misiunea Crew-11 către Staţia Spaţială Internaţională şi evacuarea care a pus capăt acesteia.



"Acest echipaj a fost în spaţiu puţin sub 170 de zile. Au efectuat aproape 900 de ore de experimente ştiinţifice la bord. Acestea sunt aproximativ 140 de experimente ştiinţifice practice diferite", a spus Montalbano.



Isaacman a subliniat că drumul în spaţiu şi înapoi este mereu însoţit de o oarecare incertitudine. "Aceasta este natura explorării", a spus administratorul NASA. "În esenţă, suntem în spaţiu pentru a învăţa. De aceea, NASA se pregăteşte pentru neprevăzut - astfel încât să fim gata să răspundem decisiv şi în siguranţă".



Isaacman este el însuşi un pilot spaţial experimentat, zburând cu Inspiration 4 de la SpaceX, primul zbor spaţial complet civil, şi cu Polaris Dawn, care a marcat prima ieşire spaţială civilă. Ambele misiuni au fost finanţate privat de Isaacman, un miliardar şi antreprenor care a fondat serviciul de plată Shift4 înainte de a prelua conducerea NASA.



NASA aşteaptă acum cu nerăbdare lansarea misiunii Crew-12, programată în prezent pentru 15 februarie. Echipajul respectiv s-ar fi suprapus cu Crew-11 şi i-ar fi înlocuit la bordul ISS, dacă nu ar fi fost evacuarea medicală a Crew-11. NASA lucrează, de asemenea, la lansarea Artemis 2, prima misiune cu echipaj uman spre Lună din 1972, încă din 6 februarie. Ambele misiuni vor fi lansate de pe platforme de pe Coasta Spaţială din Florida.



ISS este acum condusă de doar trei persoane: Chris Williams de la NASA şi cosmonauţii ruşi Serghei Kud-Svercikov şi Serghei Mikaiev. Este pentru prima dată când staţia spaţială este ocupată de doar trei astronauţi în aproape două decenii, conform Space.com.