Astronomii au descoperit "Strugurii Cosmici", o galaxie formată la 900 de milioane de ani după Big Bang

2 minute de citit Publicat la 23:45 24 Ian 2026 Modificat la 00:49 25 Ian 2026

O reprezentare artistică a galaxiei "Strugurii Cosmici", alcătuită din cel puțin 15 aglomerări masive de formare a stelelor. Sursa foto: Profimedia Images

O galaxie surprinzător de ordonată din perioada de început a universului, supranumită "Strugurii Cosmici" (Cosmic Grapes), prezintă semne că s-a format din mai multe fragmente, și nu ca un tot unitar și uniform, a relatat publicaţia Earth. Potrivit astronomilor, aceasta a apărut la aproape 900 de milioane de ani după Big Bang.

Studierea galaxiei "Strugurii Cosmici"

Structura sa pune sub semnul întrebării concepții de lungă durată despre modul în care au crescut galaxiile timpurii și despre cât de stabile puteau fi discurile acestora la scurt timp după începuturile cosmosului.

Galaxia "Strugurii Cosmici" este un sistem rotativ care s-a format la aproximativ 900 de milioane de ani după Big Bang, având un disc împărțit în mai multe aglomerări dense, unde are loc formarea intensă de stele.

Imaginile anterioare realizate de telescopul Hubble indicau un singur disc neted, deoarece rezoluția limitată estompa detaliile mici într-o singură pată de lumină.

Dr. Seiji Fujimoto, de la Universitatea Texas din Austin (UT Austin), a coordonat o analiză care a combinat lentila gravitațională cu datele obținute de la telescoape.

Echipa sa studiază modul în care galaxiile timpurii își formează discurile, iar galaxia "Strugurii Cosmici" sugerează că chiar și discurile aparent normale pot ascunde numeroase aglomerări.

Un roi de galaxii aflat în prim-plan a acționat ca o lentilă gravitațională – fenomen prin care gravitația curbează și amplifică lumina îndepărtată – făcând ca galaxia"Strugurii Cosmici" să pară mai mare.

Modelele anterioare de lentilare, prezentate într-un preprint detaliat, au estimat o mărire suficient de mare pentru a permite cartografierea interiorului galaxiei.

"Acest obiect este cunoscut drept una dintre cele mai puternic lentilate gravitațional galaxii îndepărtate descoperite vreodată", a declarat Dr. Fujimoto.

Observatorul ALMA şi telescopul James Webb îşi unesc forţele

Lumina cu lungimi de undă mari poartă indicii despre materialul din care se formează stelele, în special gazul rece și praful.

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) este un interferometru – un ansamblu de antene care funcționează împreună ca un singur telescop – pentru a obține imagini detaliate la lungimi de undă mari.

ALMA cartografiază locurile unde se află acest material rece, iar aceste hărți ajută la explicarea motivului pentru care unele aglomerări formează stele atât de rapid.

Praful blochează lumina vizibilă a stelelor, însă lungimile de undă mai mari pot traversa aceste regiuni și pot dezvălui stele tinere care se formează adânc în interiorul galaxiilor.

Telescopul Spațial James Webb (JWST) utilizează lumina infraroșie, cu lungimi de undă mai mari decât cea vizibilă, colectată de o oglindă cu diametrul de 6,5 metri.

În galaxia Cosmic Grapes, JWST a separat aglomerările luminoase de stelele mai vechi din jur, rafinând estimările privind vârsta și masa acestora.