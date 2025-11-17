Astronomii au observat cea mai puternică furtună stelară, capabilă să pulverizeze atmosfera unei planete

2 minute de citit Publicat la 09:20 17 Noi 2025 Modificat la 09:22 17 Noi 2025

În premieră, astronomii au observat o explozie gigantică eliberată de o stea din afara sistemului nostru solar. Fenomenul a fost unul similar cu furtunile solare declanșate în cursul săptămânii trecute de Soare, când aurore boreale au împodobit cerul nopții în mai multe regiuni de pe glob. Totuși magnitudinea exploziei observate de astronomi este mult mai amplă. Ea a fost suficient de puternică pentru a pulveriza atmosfera unei planete care orbitează îndeaproape, potrivit CNN.

În loc să declanșeze aurore boreale colorate, această explozie puternică a avut forța de a pulveriza atmosfera oricărei planete din apropiere, potrivit unor noi cercetări.

O erupție solară este un nor mare de gaz ionizat, numit plasmă, și câmpuri magnetice aruncate din atmosfera exterioară a soarelui.

Când astfel de explozii sunt suficient de mari pentru a ajunge pe Pământ, ele pot cauza perturbări majore ale câmpului magnetic al planetei noastre.

Aceste furtuni solare puternice creează aurore la polii Pământului, dar pot, de asemenea, perturba comunicațiile, rețeaua electrică și operațiunile sateliților.

Astronomii nu au reușit niciodată să detecteze o erupție solară a unei alte stele - până acum. Cercetătorii au descris descoperirea revoluționară într-un studiu publicat miercuri în revista Nature.

Furtuna stelară observată de astronomi ar avea un efect devastator asupra atmosferei unei planete

Furtuna stelară a fost lansată cu o viteză amețitoare de 5,3 milioane de mile pe oră (2.400 de kilometri pe secundă). O astfel de viteză a fost înregistrată doar la aproximativ 1 din fiecare 2.000 de ejecții de masă coronală eliberate de soarele nostru, potrivit autorilor studiului.

„Steaua se comportă ca o găleată de plasmă extrem de magnetizată, clocotită. Această explozie este de 10 până la 100 de mii de ori mai puternică decât cea mai puternică pe care o poate produce soarele”, a declarat co-autorul studiului, Cyril Tasse, cercetător asociat la Observatorul din Paris. „Acest lucru deschide o fereastră pentru meteorologia spațială extrasolară.”

Înțelegerea modului în care activitatea violentă a stelelor afectează exoplanetele este crucială, deoarece astronomii încearcă să determine dacă vreo planetă dincolo de sistemul nostru solar este potențial locuibilă pentru viață.

Odată eliberate în spațiu de către o stea, ejecțiile de masă coronală creează o explozie de unde radio în timp ce trec prin atmosfera stelară exterioară, numită coroană.

„Sunt rafale puternice de vânt stelar care se mișcă mai repede decât viteza sunetului în spațiul interplanetar înconjurător, creând o undă de șoc comparabilă cu boom-ul sonic al unui avion de vânătoare”, a declarat Mark Miesch, cercetător științific la Centrul de Predicție Meteorologică Spațială al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice.

Cercetătorii au observat semnalul radio în timp ce foloseau un nou software analitic pentru a analiza un studiu al cerului efectuat de radiotelescopul Low Frequency Array, sau LOFAR, în urmă cu aproape 10 ani. LOFAR este compus din mii de antene din Olanda și din întreaga Europă pentru a crea un radiotelescop mare.

„Acest tip de semnal radio pur și simplu nu ar exista dacă materialul nu ar fi părăsit complet bula de magnetism puternic a stelei”, a declarat autorul principal al studiului, Dr. Joe Callingham, profesor asociat la Institutul Anton Pannekoek pentru Astronomie al Universității din Amsterdam.