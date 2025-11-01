„Călăul”, o bijuterie de aur veche de 1.500 de ani care înfățișează un zeu sud-american însetat de sânge, a fost descoperită în Peru

1 minut de citit Publicat la 12:00 01 Noi 2025 Modificat la 12:00 01 Noi 2025

Ai Apaec era considerat zeul suprem și creatorul lumii, o divinitate cu puterea de a domina și de a restabili ordinea cosmică. Foto: metmuseum.org

O bijuterie de aur veche de 1.500 de ani reprezentând un zeu sângeros din America de Sud, a fost descoperită în situl arheologic Loma Negra, în nordul statului Peru. Aceasta îl înfățișează pe importantul zeu Moche Ai Apaec, cunoscut drept ”Călăul”. Piesa este împodobită cu inserții de turcoaz și pietre negre, folosite pentru a reda pupilele divinității, potrivit Live Science.

În mitologia Moche, Ai Apaec era considerat zeul suprem și creatorul lumii, o divinitate cu puterea de a domina și de a restabili ordinea cosmică. În reprezentările artistice ale epocii, apare adesea cu față umană, colți de jaguar și corp asemănător unui păianjen, ținând într-o mână un cuțit ceremonial numit tumi, iar în cealaltă capul unei victime decapitate – simbol al forței sale distrugătoare.

Moche au trăit pe coasta nordică a statului Peru între anii 200 și 900 d.Hr., înainte de apariția Imperiului Inca. Piesa a fost descoperită la Loma Negra, un sit arheologic bogat situat aproape de granița cu Ecuadorul. În anii 1960, sute de artefacte din aur, argint și cupru au fost jefuite din mormintele de acolo, însă multe dintre ele – inclusiv acest ornament – au fost ulterior donate Muzeului Metropolitan de Artă din New York.

Ornamentul „Călăului” are dimensiunile de 7 x 10 centimetri și este realizat dintr-o foaie de cupru aurit, decorată cu pietre semiprețioase care scot în evidență ochii, cerceii și centura zeului. Ai Apaec poartă și un mare ornament nazal din argint, iar întreaga piesă era probabil atașată unui suport metalic pentru a fi purtată la nas. Totuși, deoarece majoritatea artefactelor de la Loma Negra au fost jefuite din morminte, nu se știe cui a aparținut inițial.

Arheologii au descoperit că Moche practicau sacrificiul uman pentru a-și onora zeii. Ritualurile aveau adesea un scop politic – victimele erau dușmani capturați – dar cercetările recente arată că, uneori, membrii familiei erau sacrificați în cinstea rudelor de rang înalt.

„Călăul” este adesea asociat cu păianjenii în iconografia Moche, deși motivul exact rămâne necunoscut. Potrivit specialiștilor de la The Met, este posibil ca modul în care păianjenii își prind prada în plasă și îi dizolvă organele interne să fi fost considerat o metaforă pentru ritualurile de capturare și sacrificiu prin scurgere de sânge practicate de civilizația Moche.