Care este cel mai puternic muşchi din corp? "Această întrebare nu are un singur răspuns. Totul depinde de cum definim forța"

Când vine vorba de forță absolută, gluteus maximus, mușchiul fesier care extinde piciorul la nivelul șoldului, este în fruntea listei. Foto: Profimedia Images

În timp ce muști dintr-un măr, mușchiul maxilarului se contractă, permițându-ți să zdrobești fructul între dinți. Când urci o scară, gluteus maximus, sau "fesierii", împing corpul în sus, împotriva gravitației. Între timp, inima bate constant în fundal, pompând sânge în mod continuu. Fiecare dintre acești mușchi – și toți ceilalți mușchi din corpul uman – joacă un rol esențial. Dar care este cel mai puternic mușchi din corpul uman? "Această întrebare nu are un singur răspuns. Totul depinde de cum definim forța", a declarat Sarah Gilliland, profesor clinician în cadrul Departamentului de Științe ale Reabilitării de la Facultatea de Medicină a Universității Tufts, scrie Live Science.

"Răspunsul variază în funcție de cuplul general (producția de forță) sau de forța generată raportată la masa/volumul mușchiului. Un mușchi mare ar putea fi considerat cel mai puternic dacă se ia în calcul forța totală produsă, dar un mușchi mai mic ar putea câștiga dacă forța este evaluată în raport cu dimensiunea și eficiența sa", a adăugat ea.

Dominic D’Agostino, profesor asociat și fiziolog la Colegiul de Medicină Morsani al Universității din Florida de Sud, a fost de acord că definiția forței musculare diferă.

"Oamenii de știință definesc, de obicei, forța musculară ca fiind forța maximă pe care o poate produce un mușchi sau un grup de mușchi", a declarat el.

În practică, aceasta poate fi măsurată prin cea mai mare greutate pe care o persoană o poate ridica o singură dată sau prin forța maximă înregistrată pe un dinamometru, într-un laborator. Totuși, uneori, se ia în calcul și rezistența musculară – adică capacitatea unui mușchi de a rezista la oboseală în timpul unei activități prelungite.

Când vine vorba de forță absolută, gluteus maximus, mușchiul fesier care extinde piciorul la nivelul șoldului, este în fruntea listei.

"Gluteus maximus este cel mai mare mușchi din corp (ca masă) și acționează în principal pentru a extinde șoldul", a spus Gilliland.

Acesta generează suficient cuplu pentru a ridica întregul corp și alimentează mișcări cotidiene precum ridicarea de pe scaun, urcatul scărilor și alergarea.

"Dimensiunea sa mare și densitatea ridicată de fibre cu contracție rapidă contribuie la forța sa impresionantă", a completat D’Agostino.

"Cvadricepșii, un grup de patru mușchi din partea frontală a coapsei, care extind genunchiul, sunt și ei în cursa pentru titlul de cei mai puternici, dacă se consideră cuplul generat. Totuși, pentru că acționează ca un grup, este dificil de evaluat forța lor individual", a spus Gilliland.

Soleusul, un mușchi al gambei, este un alt candidat serios pentru cea mai mare producție de forță.

"Cvadricepșii și soleusul permit împreună ridicarea întregii greutăți corporale (sau chiar mai mult) în timpul mișcărilor precum statul în picioare, alergarea sau săritul, ceea ce îi face unii dintre cei mai eficienți mușchi din punct de vedere al forței brute", a precizat D’Agostino,

Însă, cel mai puternic mușchi raportat la greutate este maseterul – mușchiul responsabil pentru mestecat, aflat în maxilar. Deși este mic, conține numeroase fibre musculare și are un unghi perfect de inserție, de 90 de grade, pe maxilar.

"Acești factori îi permit să producă o cantitate remarcabilă de forță pentru dimensiunea sa", a explicat Gilliland.

Rezistența este un alt mod de a privi forța musculară. Din această perspectivă, inima – care se contractă continuu, de aproximativ 100.000 de ori pe zi, și pompează în jur de 9.500 de litri de sânge zilnic – deține un record de rezistență.

Limba este și ea deosebit de activă: amestecă mâncarea, modelează vorbirea și împinge saliva în gât chiar și în timpul somnului. De asemenea, mușchii ochilor sunt în continuă mișcare – realizând până la 10.000 de mișcări coordonate într-o singură oră de citit.

"Mușchi diferiți excelează în aspecte diferite ale forței. Așadar, cel mai puternic mușchi din corpul uman depinde de sarcina pe care o are de îndeplinit", a concluzionat D’Agostino.