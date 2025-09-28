Caseta audio revine. Ar putea fi folosită drept suport de stocare, având o capacitate de peste trei miliarde de melodii

ADN-ul poate stoca uriașe cantități de informație pentru perioade foarte lungi de timp, fără a consuma energie electrică. Foto: Getty Images

Caseta audio – simbol al anilor ’80 și ’90, nelipsită din Walkman-uri sau casetofoane auto – părea de mult apusă. Însă această tehnologie retro ar putea reveni într-o formă neașteptată: ca suport pentru stocarea uriașelor cantități de date digitale, dar cu o întorsătură biologică, scrie Popular Science.

ADN-ul (acidul dezoxiribonucleic) este considerat „hard disk-ul natural” al vieții: compact, dens și extrem de rezistent. Pornind de la această idee, cercetătorul Xingyu Jiang de la Southern University of Science and Technology din China și echipa sa au dezvoltat prototipuri de casete experimentale pe bază de ADN. Rezultatele lor au fost publicate recent în revista Science Advances.

ADN-ul poate stoca uriașe cantități de informație pentru perioade foarte lungi de timp, fără a consuma energie electrică. Teoretic, ADN-ul dintr-o singură celulă umană ar putea păstra aproximativ 3,2 gigabytes de date (echivalentul a 1.000 de melodii). Problema a fost mereu găsirea unui sistem simplu de utilizare. Caseta ar putea fi soluția.

Cercetătorii au creat o bandă fizică din poliester și nailon, pe care au imprimat modele tip cod de bare. Acestea funcționează precum folderele unui computer, permițând localizarea exactă a datelor stocate. În plus, banda a fost acoperită cu un strat cristalin menit să protejeze legăturile ADN-ului.

Pentru test, echipa a transformat o imagine digitală într-o secvență de ADN, a stocat-o pe bandă și apoi a reușit să o recupereze rapid.

Poate stoca peste 3 miliarde de melodii

Dacă o casetă clasică poate stoca aproximativ 10–12 melodii pe fiecare parte, banda de 100 de metri a acestui prototip ADN poate păstra echivalentul a peste 3 miliarde de melodii. Capacitatea totală a prototipului este de 36 petabytes, adică echivalentul a 36.000 de hard disk-uri de 1 terabyte.

„Caseta noastră conține molecule de ADN. Cu alte cuvinte, ar fi ca și cum ai încerca să pui o fotografie într-un pick-up – formatele sunt incompatibile”, a explicat co-autorul studiului, Jiankai Li, pentru New Scientist.

Dacă tehnologia va fi dezvoltată, casetele ADN ar putea oferi o alternativă pentru centrele de date, care se confruntă cu probleme tot mai mari de spațiu și consum de energie. Un studiu MIT din 2023 estima că 4,4% din întreaga energie electrică a SUA este consumată de centrele de date – un procent care va crește pe măsură ce companiile investesc masiv în inteligență artificială.

Astfel, casetele ADN ar putea deveni o soluție scalabilă și sustenabilă pentru viitor, capabilă să protejeze imensul volum de date al lumii fără a împovăra rețelele energetice.