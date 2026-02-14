Ce au descoperit cercetătorii după ce au scanat CT doi preoți care au trăit acum peste 2.000 de ani

Cei doi bărbați erau preoți egipteni. Foto: Profimedia Images

Scanerele CT sunt create pentru a diagnostica pacienți vii, pentru a identifica fracturi, artere blocate sau tumori ascunse, cu o precizie remarcabilă. Însă aceeași tehnologie, folosită pentru a privi în trecut, reușește ceva neașteptat: readuce la viață povești individuale care au rămas tăcute timp de mii de ani, scrie earth.com.

La mai bine de 2.200 de ani de la moartea lor, doi bărbați din Egiptul antic au ajuns într-o unitate modernă de imagistică medicală din Los Angeles. Nu erau pacienți și nu au fost aduși pe targă. Cei doi au sosit închisi în sarcofagele lor, purtând cu ei urme bine conservate ale sănătății, vieții cotidiene și suferințelor fizice pe care le-au îndurat cândva.

Mumiile, analizate cu ajutorul scanărilor CT

Cei doi bărbați erau preoți egipteni. Unul dintre ei, Nes-Min, a trăit în jurul anului 330 î.Hr., iar celălalt, Nes-Hor, în jurul anului 190 î.Hr. Trupurile lor au fost conservate cu grijă și au supraviețuit războaielor, schimbărilor de imperii și secolelor de manipulare. Cu toate acestea, multe detalii despre viețile lor rămăseseră ascunse sub straturile de pânză și rășină.

Situația s-a schimbat atunci când radiologii de la Keck Medicine of USC au introdus fiecare mumie, aflată încă în jumătatea inferioară a sarcofagului, într-un scaner CT. Fiecare sicriu cântărea aproximativ 90 de kilograme, iar scanările au surprins întregul corp fără a deranja niciun strat de bandaj.

Rezultatele au fost surprinzătoare chiar și pentru specialiștii cu experiență. Un scaner CT de ultimă generație a scos la iveală detalii fine, precum pleoapele sau buza inferioară. Astfel de trăsături subtile i-au făcut pe cei doi preoți să pară mai puțin exponate de muzeu și mai mult oameni reali, care au trăit, au muncit și au îmbătrânit.

Probleme de sănătate familiare și astăzi

Scanările au arătat că timpul și-a lăsat amprenta asupra ambilor preoți în moduri ușor de recunoscut și de oamenii moderni. Nes-Min, mumia mai în vârstă, prezenta semne ale colapsului unei vertebre lombare, cel mai probabil din cauza îmbătrânirii și a uzurii naturale. Pe scurt, este foarte posibil să fi trăit cu dureri de spate.

El a fost îngropat alături de mai multe obiecte, inclusiv scarabei și un pește. Pe tors avea o plasă bogat ornamentată cu mărgele, iar în jurul gâtului purta șiraguri colorate. Aceste elemente sugerau statutul și credințele sale, însă imaginile CT spuneau o poveste mai discretă, despre disconfortul fizic cu care a trăit.

În cazul lui Nes-Hor, scanările au scos la iveală probleme dentare și o deteriorare severă a șoldului, indicând că acesta era mai în vârstă la momentul morții decât Nes-Min. Descoperirile plasează durerile, accidentările și suferința cronică în realitatea lumii antice, demonstrând că luptele fizice zilnice nu sunt deloc un fenomen modern.

Tehnologie nouă, răspunsuri mai clare

După primele rezultate, cercetarea a mers mai departe de simpla imagistică. Analiza a fost coordonată de Summer Decker, PhD, specialist în imagistică 3D la Keck Medicine și director al USC Center for Innovation in Medical Visualization.

„Aceste scanări oferă o adevărată comoară de informații, posibilă datorită accesului la tehnologie de ultimă generație și expertizei echipei”, a explicat Decker.

Mumiile mai fuseseră scanate și în trecut, însă progresele recente în tehnologia de imagistică au permis obținerea unor rezultate mult mai detaliate, dezvăluind informații necunoscute anterior și conturând o imagine mai clară a vieților celor doi preoți.

De la scanări CT la istorie palpabilă

Pe baza datelor obținute, echipa a realizat modele digitale 3D extrem de precise. Din acestea au fost create replici la scară reală ale coloanei vertebrale, craniului, șoldurilor și ale unor artefacte îngropate alături de Nes-Min. Imprimantele utilizate sunt de uz medical, aceleași folosite în îngrijirea pacienților.

„Mumiile au fost mult timp un mister. Posibilitatea de a vedea dincolo de suprafață și de a înțelege experiența reală a unor indivizi este extrem de fascinantă”, a declarat antropologul Diane Perlov, PhD, vicepreședinte pentru proiecte speciale la California Science Center.