Cel mai vechi mesaj oficial între Imperiul Asirian și Regatul lui Iuda. Un text cuneiform vechi de 2.700 a fost descoperit la Ierusalim

2 minute de citit Publicat la 23:45 28 Oct 2025 Modificat la 23:45 28 Oct 2025

Fragmentul de doar 2,5 cm lungime datează din perioada Primului Templu. Foto: Getty Images

Un fragment de ceramică vechi de 2.700 de ani, descoperit lângă Muntele Templului din Ierusalim, conține cel mai vechi mesaj oficial cunoscut trimis de Imperiul Asirian către Regatul lui Iuda. Descoperirea, o premieră absolută pentru orașul sfânt, dezvăluie o corespondență regală privind o plată de tribut întârziată, scrie Live Science.

Fragmentul de doar 2,5 cm lungime datează din perioada Primului Templu (1000–586 î.Hr.) și este acoperit cu text cuneiform scris în limba akkadiană, limba oficială a Asiriei și a altor regate din Orientul Apropiat.

„Inscripția oferă dovezi directe ale unei corespondențe oficiale între Imperiul Asirian și Regatul lui Iuda”, a declarat Ayala Zilberstein, director de săpături din cadrul Autorității Israeliene pentru Antichități (IAA).

„Descoperirea consolidează înțelegerea noastră asupra profunzimii influenței asiriene la Ierusalim și asupra implicării sale în treburile regatului lui Iuda.”

Fragmentul a fost descoperit în pământul excavat lângă Zidul de Vest al Muntelui Templului, în Parcul Național Emek Țurim.

Cea care l-a găsit, Moriah Cohen, participantă la programul „Archaeological Experience”, povestește momentul emoționant:

„Cerneam pământ și am observat un ciob cu o decorațiune ciudată. După ce mi-am dat seama că nu era o simplă ornamentație, ci text cuneiform adevărat, am țipat de entuziasm!”

Deși fragmentul a fost găsit într-un strat de pământ datând din perioada celui de-al Doilea Templu (516 î.Hr. – 70 d.Hr.), analiza arată că obiectul provine dintr-o epocă anterioară și ar fi fost adus acolo ulterior.

Potrivit specialiștilor Peter Zilberg (Universitatea Bar-Ilan) și Filip Vukosavović (IAA), fragmentul ar fi făcut parte dintr-o sigilare regală, un fel de amprentă aplicată pe scrisori oficiale trimise de la curtea asiriană.

„Sigiliile de acest tip conțineau adesea scurte inscripții în cuneiform, indicând conținutul sau destinația mesajului,”

au explicat cei doi cercetători.

Textul menționează o dată-limită — prima zi a lunii Av, o lună de vară în calendarele iudaic și mesopotamian, și face referire la un ofițer de care de luptă, rang specific în administrația asiriană, care ar fi transmis mesajul oficial.

Deși scrisoarea nu numește direct regele lui Iuda, se crede că a fost adresată curții unuia dintre regii Ezechia, Manase sau Iosia, care au domnit într-o perioadă în care Regatul lui Iuda era vasal Imperiului Asirian.

Motivul exact al întârzierii plății nu este clar.

„Nu știm dacă a fost o simplă întârziere tehnică sau un gest deliberat cu semnificație politică. Dar existența unei asemenea cereri oficiale arată clar o tensiune între Iuda și autoritățile imperiale,” au explicat Zilberg și Vukosavović.

Analiza mineralogică a arătat că fragmentul nu a fost produs în Ierusalim, ci într-un centru asirian, probabil Ninive, capitala imperiului.

„În prezent se efectuează o analiză chimică detaliată pentru a determina exact originea materialului,” a declarat Anat Cohen-Weinberger, specialist petrografic la IAA.

Deși este minuscul, artefactul este considerat o descoperire majoră.

„Fragmentul deschide o fereastră către înțelegerea legăturilor politice și administrative dintre Iuda și Asiria. Este prima dovadă directă a unei corespondențe oficiale — posibil tensionate — între Ierusalim și cea mai mare putere a lumii antice din acea vreme,” au concluzionat cercetătorii.