Cercetătorii din China au dat lovitura: Au creat un adeziv viu inteligent care "cârpește" leziunile interne. Legătura cu E.coli

1 minut de citit Publicat la 14:26 20 Ian 2026 Modificat la 14:26 20 Ian 2026

Cercetătorii chinezi au folosit o versiune modificată genetic a bacteriei E.coli. Sursă foto: Getty Images

Cercetătorii chinezi au dezvoltat un așa-numit adeziv viu inteligent care găsește automat leziunile interne şi apoi le repară.

Având la bază o bacterie care poate naviga prin tractul digestiv, acest "adeziv" oferă o nouă abordare pentru un tratament ţintit împotriva bolilor inflamatorii intestinale (IBD), informează marţi Agrepres, care citează agenția chineză Xinhua.

Studiul, publicat luni în revista Nature Biotechnology, explică felul în care cercetătorii de la Institutul de Tehnologie Avansată din Zhenzhen şi de la Universitatea Shenzhen, ambele situate în provincia Guangdong, au reuşit să modifice o tulpină inofensivă a bacteriei intestinale comune E.coli.

Specialiștii chinezi au introdus în tulpina de E.coli o secvență genetică ce este activată în mod specific de către sânge, în contextul în care episoadele severe de IBD implică leziuni la nivelul mucoasei şi sângerări.

Odată activată, bacteria secretă o proteină "lipicioasă". Acesta este asemănătoare celor produse de ciripede - mici vieţuitoare marine cunoscute pentru capacitatea lor impresionantă de a adera la diverse suprafeţe, inclusiv roci şi carene de nave.

Proteina secretată formează un "sigiliu" durabil în locul unde se manifestă sângerarea și eliberează simultan un "remediu" menit să "repare" căptuşeala intestinului.

Testele pe șoareci au demonstrat că noua terapie determină oprirea sângerărilor și recuperarea greutății corporale

"Microbii modificaţi genetic sunt cultivaţi în lichid şi administraţi pe cale orală. Odată activaţi în intestin, ei formează un fel de peliculă care aderă la puncte specifice de sângerare, oprind scurgerile și reparând leziunile", precizează Zhong Chao, autor al studiului.

O simplă administrare i-a permis bacteriei să adere la ţesutul inflamat timp de 10 zile (în cazul adiministrării pe cale rectală), respectiv şapte zile (în cazul administrării orale).

Două cercetări realizate pe şoareci au demonstrat cum, folosind această terapie, s-au obținut o recuperare îmbunătăţită a greutăţii corporale, inversarea scurtării colonului şi reducerea sângerării intestinale.

Această abordare a rezolvat, de asemenea, o altă provocare majoră, aceea de a face terapiile să rămână funcţionale şi să acţioneze pe plan local în mediul umed şi dinamic al intestinului, au mai comunicat autorii studiului.

Echipa chineză plănuieşte să utilizeze "adezivul viu" în studii clinice, în vederea validării noii terapii la pacienţii cu boli intestinale.