China a stabilit un nou record de viteză în comunicaţiile laser spaţiu-sol

China a realizat cu succes un experiment de aplicare operaţională a comunicaţiilor laser spaţiu-sol la o viteză de peste 100 gigabiţi pe secundă (Gbps), marcând astfel un progres major în capacităţile sale privind transmiterea de date spaţiale de mare viteză, informează Xinhua, potrivit Agerpres.

Experimentul a atins o viteză de comunicare de 120 Gbps, iar imaginile de teledetecţie de înaltă calitate au fost procesate cu succes din datele transmise, a anunţat vineri Institutul de Cercetare a Informaţiilor Aerospaţiale (AIR) din cadrul Academiei Chineze de Ştiinţe.

Rezultatele testului au confirmat o legătură de comunicaţie stabilă, cu o transmisie de date downlink de înaltă calitate. Această realizare reprezintă o altă etapă importantă pentru echipa de cercetare chineză, după recordurile sale precedente de 10 Gbps în 2023 şi 60 Gbps în 2025.

Noua realizare nu numai că stabileşte un nou record naţional pentru viteza de transmisie a comunicaţiilor laser spaţiu-sol, dar depăşeşte şi provocările legate de stabilirea rapidă şi menţinerea stabilităţii pe termen lung, precum şi de asigurarea unei transmisii eficiente şi fiabile a legăturilor laser spaţiu-sol de ultra-mare viteză, a precizat AIR.

„Dacă am compara comunicaţia laser spaţiu-sol cu construirea unui pod peste un râu învolburat, atingerea vitezei de transmisie de 10 Gbps ar echivala cu situaţia în care am construi un pod cu o singură bandă, cu o structură relativ simplă”, a declarat Li Yalin, inginer-senior la AIR şi directorul tehnic al echipei chineze.

„Realizarea unei transmisii de 120 Gbps este similară cu construirea unui pod rutier cu mai multe benzi.

Nu numai că este necesară o construcţie rapidă pentru a stabili conexiuni în mod rapid, dar trebuie să se asigure şi o eficienţă extrem de ridicată a traficului, cu mai multe benzi care funcţionează în paralel. Dificultatea de inginerie creşte exponenţial”, a adăugat Li Yalin.

El a remarcat că această comunicaţie laser spaţiu-sol a devenit soluţia optimă pentru realizarea unei transmisii masive de date la viteză ultra-ridicată între sateliţi şi staţiile de la sol.

Experimentul a fost realizat în comun utilizând un sistem de comunicaţii laser spaţiu-sol cu apertură de 500 mm, dezvoltat intern, între o staţie laser terestră AIR şi satelitul AIRSAT-02.

De remarcat este faptul că hardware-ul satelitului a rămas neschimbat. Prin reconfigurarea software-ului pe orbită, echipa chineză a exploatat pe deplin potenţialul sarcinii utile de comunicaţii laser, crescând capacitatea acesteia de la 60 Gbps la 120 Gbps.

În timpul experimentului, satelitul şi staţia terestră au realizat stabilirea legăturii în câteva secunde, cu o rată de succes de peste 93%. Durata maximă de comunicare continuă a atins 108 secunde, rezultând o achiziţie totală de date de 12,656 terabiţi, a precizat Li Yalin.