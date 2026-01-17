China prezintă primul sistem de măsurare a timpului pentru Lună, unde ceasurile merg mai repede

Ceasurile funcționează mai rapid pe Lună decât pe Pământ din cauza gravitației mai slabe. Foto: Getty Images

Cercetători chinezi au lansat primul software din lume dedicat măsurării timpului pe Lună, un instrument conceput pentru a sprijini navigația precisă și aselenizările, într-un moment în care competiția globală pentru revenirea pe Lună se intensifică, scrie scmp.com.

Ceasurile funcționează mai rapid pe Lună decât pe Pământ din cauza gravitației mai slabe, cu aproximativ 56 de milionimi de secundă pe zi. Efectul, prevăzut de teoria relativității generale a lui Albert Einstein, este extrem de mic, dar se acumulează în timp, făcând ca timpul terestru să devină tot mai puțin fiabil pentru operațiunile lunare.

Pentru a rezolva această problemă, o echipă de la Observatorul Purple Mountain din Nanjing a construit un model care ia în calcul atât gravitația mai slabă a Lunii, cât și mișcarea acesteia prin spațiu. Astfel, evenimentele de pe Lună pot fi sincronizate cu mare precizie cu ceasurile de pe Pământ.

Cercetătorii au raportat că metoda lor rămâne precisă în limita câtorva zeci de nanosecunde chiar și pe o perioadă de 1.000 de ani, potrivit unui studiu publicat în numărul din decembrie al revistei Astronomy and Astrophysics.

Modelul a fost integrat într-un software gata de utilizare, care le permite utilizatorilor să compare timpul lunar cu cel terestru într-un singur pas, fără a apela la calcule complexe. Scopul este ca măsurarea timpului pe Lună să devină practică, pe măsură ce misiunile lunare se vor înmulți.

Jonathan McDowell, astronom la Harvard și istoric al explorării spațiale, a declarat că măsurarea timpului lunar a devenit o necesitate inginerească reală, nu doar o problemă care poate fi rezolvată punctual, folosind timpul de pe Pământ, așa cum se proceda în trecut.

Diferențe de ordinul unei microsecunde pot deveni rapid semnificative în sistemele de navigație, afectând calculele pe intervale de timp de doar un minut, a explicat el.

„Dacă vrem să folosim un echivalent al GPS-ului pe Lună – lucru pe care probabil îl vom dori în câțiva ani, mai ales pentru aselenizări de mare precizie – va trebui să gestionăm această problemă într-un fel sau altul”, a spus McDowell.

El a adăugat că, deși cercetări similare sunt în desfășurare și în Statele Unite, nu cunoaște existența unui alt instrument ușor de folosit. „Prin acest lucru China arată din nou că tratează foarte serios explorarea Lunii și este destul de deschisă în a-și împărtăși cercetările legate de aceasta”, a spus el.

În trecut, faptul că ceasurile merg diferit pe Lună și pe Pământ conta prea puțin, deoarece misiunile lunare erau rare. Inginerii foloseau pur și simplu timpul terestru și aplicau corecții pentru fiecare misiune, atunci când era necesar.

Această abordare devine însă tot mai greu de susținut. Pe măsură ce mai multe nave spațiale, și, în cele din urmă, oameni, vor opera simultan pe Lună și în jurul ei, soluțiile improvizate vor deveni rapid greu de gestionat.

Pentru a se pregăti pentru acest viitor, Uniunea Astronomică Internațională a adoptat în 2024 un cadru general care prevede ca Luna să aibă propriul său sistem de referință temporală.

Pornind de la acest cadru, echipa chineză și-a propus să transforme ideea într-un instrument practic pentru ingineri. Cercetătorii au folosit date precise despre mișcarea Lunii pentru a urmări modul în care diferența de timp dintre Lună și Pământ se modifică în timp.

Aceste calcule au fost apoi integrate într-un pachet software care automatizează întregul proces, permițând compararea directă a timpului lunar cu cel terestru.

Software-ul a fost numit LTE440, prescurtare de la Lunar Time Ephemeris. Cercetătorii subliniază că acesta reprezintă doar un prim pas și că va trebui extins pentru a susține navigația în timp real și viitoarele rețele de ceasuri lunare.