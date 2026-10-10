China vrea să aducă pe Pământ mostre de pe Marte în jurul anului 2031

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China își propune să aducă pe Pământ mostre de pe Marte în jurul anului 2031, iar misiunea Tianwen-3 ar urma să fie lansată în jurul anului 2028, a scris Zhang Jiajun, cercetător asociat la Observatorul Astronomic din Shanghai al Academiei Chineze de Științe, într-un articol intitulat „De ce ne aventurăm spre Marte?”, scrie Global Times.

Zhang a arătat că, înainte ca oamenii să poată ajunge să trăiască pe Marte, trebuie rezolvate trei mari provocări: schimbul de informații dintre Pământ și Marte, transportul de materiale între cele două planete și supraviețuirea oamenilor pe Planeta Roșie.

În ceea ce privește comunicarea și navigația navelor spațiale, sistemul de determinare a orbitelor prin interferometrie cu bază foarte lungă (VLBI), coordonat de Observatorul Astronomic din Shanghai, poate măsura cu precizie traiectoriile navelor care călătoresc spre Marte, contribuind la intrarea lor cu succes pe orbită.

Tehnologia a fost deja testată, într-o primă etapă, în timpul misiunii chineze Tianwen-1 pe Marte, a scris Zhang.

A doua provocare este schimbul de materiale între Pământ și Marte. Deși oamenii pot trimite nave spațiale spre planetă, încă nu au dezvoltat capacitatea de a colecta materiale de pe Marte și de a le aduce înapoi pe Pământ, a precizat Zhang.

Pe 15 mai 2021, un modul de aterizare care transporta primul rover chinez destinat explorării lui Marte a ajuns pe suprafața planetei, fiind pentru prima dată când China a reușit să aterizeze o sondă pe o altă planetă decât Pământul, a relatat agenția Xinhua.

China plănuiește să aducă pe Pământ mostre de pe Marte în jurul anului 2031, iar misiunea Tianwen-3 ar urma să fie lansată în jurul anului 2028, a spus Zhang.

A treia provocare este asigurarea supraviețuirii oamenilor. Pe Marte, temperaturile sunt extrem de scăzute, nivelul radiațiilor este ridicat, gravitația și presiunea atmosferică sunt mici, iar accesul la apă și oxigen este limitat. Modul în care resursele locale ale planetei ar putea fi folosite pentru a susține activitatea umană rămâne un domeniu care trebuie explorat în continuare, a scris Zhang.

În ciuda acestor provocări, Marte rămâne o țintă realizabilă, acum că omenirea se aventurează dincolo de sistemul Pământ-Lună, în spațiul îndepărtat, a spus Zhang.

Mercur este prea aproape de Soare, Venus are un mediu ostil, iar celelalte corpuri cerești sunt mult mai departe. Prin comparație, Marte oferă condiții mai favorabile, printre care o atmosferă subțire, gheață de apă, precum și o perioadă de rotație și un ciclu al anotimpurilor asemănătoare cu cele ale Pământului. Aceste caracteristici o transformă într-o treaptă potrivită în drumul omenirii spre o civilizație interplanetară, a scris el.

„Munca mea se concentrează pe cosmologie, iar colegii mei și cu mine lucrăm pentru un vis care poate deveni realitate, făcând pas cu pas tot ce trebuie pentru ca o călătorie dus-întors pe Marte să fie posibilă”, a spus Zhang.